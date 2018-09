V Mexiku sa ľudia sťažovali na strašný zápach: Kamión plný mŕtvol!

Mexické úrady v roku 2006 začali boj proti organizovanému zločinu. Odvtedy v krajine zaznamenali 200.000 vrážd a 35.000 ľudí je nezvestných. Najvyšší počet vrážd sa stal práve v štáte Jalisco na západnom pobreží Mexika.

Mŕtvoly bežne skladujú v mraziarenských kontajneroch, pretože kapacita márnic je naplnená. Mexické zákony totiž kremáciu tiel obetí organizovaného zločinu zakazujú, informovala stanica BBC. Hovorca prokurátory v štáte Jalisco potvrdil, že vozidlo a telá v ňom sú pod dohľadom úradov. Po sťažnostiach miestnych obyvateľov ho previezli do priestorov prokuratúry v hlavnom meste štátu Guadalajara v západnej časti Mexika.

Crime-ridden Mexican state is storing unclaimed bodies in a refrigerated truck: Two weeks after residents of Tlaquepaque, Mexico began complaining about a terrible smell coming from a local warehouse, they discovered the reason for the odor was a… https://t.co/9AF4a2kM0R pic.twitter.com/QD28NiavH5