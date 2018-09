Nemecký minister varuje: Použitie chemických zbraní v Sýrii môže mať katastrofálne následky

BERLÍN - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v piatok Rusko, aby zabránilo humanitárnej katastrofe v sýrskej provincii Idlib, ktorú by mohla spôsobiť pripravovaná ofenzíva na túto poslednú baštu sýrskych povstalcov. Maas túto výzvu adresoval svojmu ruskému rezortnému kolegovi Sergejovi Lavrovovi počas piatkovej schôdzky v Berlíne.

Podľa šéfa nemeckej diplomacie by ofenzíva sýrskych vládnych síl v Idlibe mohla mať katastrofálne dôsledky pre milióny civilistov. Maas v tejto súvislosti spomenul aj obavy z možného nasadenia chemických zbraní, ku ktorému v minulosti došlo pri obsadzovaní povstaleckých lokalít v iných častiach Sýrie.

"Je nám jasné, že Rusko má schopnosť ovplyvňovať sýrsky režim a spoliehame sa na to, že ho teraz použije tak, že sa zabráni použitiu chemických zbraní, a to za všetkých okolností," citovala Maasove slová agentúra AP. Lavrov v Berlíne zopakoval, že Rusko, ktoré je spojencom Damasku, je odhodlané eliminovať teroristické organizácie operujúce v Idlibe. Prisľúbil, že Moskva sa v tomto úsilí pokúsi minimalizovať riziká pre civilné obyvateľstvo a brať do úvahy humanitárne aspekty celej operácie.

Povstalecké územie na severozápade Sýrie je v súčasnosti terčom intenzívneho ostreľovania sýrskych vládnych síl a ich spojencov, ktoré by mohlo byť prípravou na mohutnú ofenzívu. Tá by podľa OSN mohla vyhnať z domovov až 900.000 ľudí. Na územiach ovládaných vzbúrencami sa nachádza asi 10.000 bojovníkov skupín, ktoré OSN označuje za teroristické. Ďalšie desaťtisíce ozbrojencov sú zo Slobodnej sýrskej armády, ktorú podporuje Turecko.