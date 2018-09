VIDEO Na rušnom námestí v Číne vrazilo auto do chodcov: Deväť ľudí zahynulo

Polícia zatkla podozrivého vodiča auta, ktoré narazilo do veľkej skupiny ľudí na námestí v meste v provincii Chu-nan. Polícia zrážku vyšetruje a v správach čínskych médií sa neobjavili zmienky o terorizme alebo iných motívoch. Polícia identifikovala podozrivého ako 54-ročného Číňana Jang Can-jüna, ktorý si už odpykal niekoľko trestov odňatia slobody za podpaľačstvo či napadnutie.

Video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a ľudí s citlivou povahou!

AP pripomína, že v Číne došlo v minulých rokoch na verejných miestach k násilným útokom vrátane podpaľačstva či bombových útokov na autobusy či budovy.

Breaking! Attack in Hengdong county of Hengyang city, Hunan province in China! Car ran over pedestrians. pic.twitter.com/uvfHNt1yn1



