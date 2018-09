Výcvik v uniformách so zbraňami v lese: V Slovinsku zadržali účastníkov polovojenskej skupiny

Polícia dodala, že asi 40 vyšetrovateľov vykonalo prehliadky v piatich domoch v okolí mesta Maribor, kde boli nasnímané spomínané zábery. Video zachytáva niekoľko desiatok maskovaných mužov, ako absolvujú výcvik, pričom sú v oblečení podobnom uniformám a vyzbrojení sekerami a puškami. Tieto zábery vyvolali v Slovinsku vlnu odsúdenia a rozhorčenia.

Nacionalistický politik Andrej Šiško na margo záberov uviedol, že nejde o polovojenské oddiely, ale "slobodných mužov" a stráž regiónu Štajersko na severovýchode krajiny. Šiško pre oficiálnu tlačovú agentúru STA povedal, že jeho skupina nie je polovojenskou jednotkou, ale "dobrovoľníckou obrannou skupinou slobodných mužov".

Najvyšší slovinskí predstavitelia existenciu takejto skupiny odsúdili. Podľa prezidenta Boruta Pahora ide o "úplne neprijateľnú" situáciu. Designovaný premiér Marjan Šarec zasa v tvíte napísal, že akákoľvek ozbrojená skupina popri slovinských bezpečnostných silách "podkopáva ústavný a právny poriadok".

Kým slovinské médiá vo štvrtok uviedli, že jedným z dvojice zadržaných je aj Šiško, polícia to nepotvrdila. Políciou zadržané podozrivé osoby čelia obvineniu z "podnecovania k násilnej zmene ústavného poriadku a nezákonného obchodovania so zbraňami a drogami." Polícia vo svojom vyhlásení dodala, že niektorí účastníci akcie z 1. septembra boli organizátormi uvedení do omylu. Všetkých účastníkov súčasne vyzvala, aby sa prihlásili a vypovedali.

Tradične umiernené Slovinsko zaznamenáva nárast pravicových nálad, ktorý badať aj v strednej a východnej Európe. Júnové voľby v Slovinsku síce vyhrala protimigračná opozičná Slovinská demokratická strana (SDS) niekdajšieho premiéra Janeza Janšu, ale vlády sa napokon v polovici septembra ujme menšinový kabinet, ktorý vytvorili Kandidátka Marjana Šarca (LMŠ), Sociálnych demokratov (SD), Strany moderného stredu (SMC) doterajšieho premiéra Mira Cerara, strany SAB expremiérky Alenky Bratušekovej a Demokratická strana dôchodcov Slovinska (DeSUS). V 90-člennom parlamente má vláda 43 poslancov, podporu jej však prisľúbila i strana Ľavica s deviatimi mandátmi.

Šiškom vedené pravicové Hnutie za zjednotené Slovinsko sa v júnových voľbách do parlamentu nedostalo. Samotný Šiško, známy svojím nacionalistickým a antiimigračným postojom, získal vlani v prezidentských voľbách len približne dve percentá hlasov.