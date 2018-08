Nemecké lietadlo neplánovane pristálo na Kréte: Pre hlúpy žart obavy z bombového útoku

CHANIA - Lietadlo nemeckej spoločnosti Condor smerujúce z egyptskej Hurgady do Düsseldorfu pristálo vo štvrtok večer neplánovane na gréckom ostrove Kréta vzhľadom na možnú bombovú hrozbu. Tlačovú agentúru DPA o tom informoval hovorca týchto aerolínií.

Stroj podľa neho bezpečne pristál na letisku pri meste Chania a všetkých 273 cestujúcich z neho vystúpilo bez ďalšieho incidentu. Miestne bezpečnostné zložky prehľadali vnútrajšok za pomoci psov, nič podozrivé však nenašli. Pasažieri mali na Kréte prenocovať v hoteloch a pokračovať v ceste do Nemecka nasledujúci deň.

Podľa informácií gréckych médií a nemeckého denníka Bild, ktoré prevzala DPA, vyvolal poplach lístok so slovom "bomba", nájdený na toalete lietadla. To následne sprevádzali k letisku v Chanii grécke stíhačky, uviedol spravodajský portál Protothema s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných orgánov. Prehliadka lietadla má údajne trvať až do skorých ranných hodín.