Trump prešiel do protiútoku, hrubé slová o jeho exporadkyni: Dobre, že sme tú suku vyhodili

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok prešiel do protiútoku v spore s bývalou šéfkou komunikácie Bieleho domu Omarosou Manigault-Newman. Tejto bývalej vysokopostavenej predstaviteľke americkej administratívy v utorok vychádza kniha o jej zážitkoch s Trumpom, v ktorej prezidenta podľa vlastných slov vôbec nešetrí. Vopred prezradila len niekoľko podrobností - kniha napríklad podľa nej dokazuje, že Trump je rasista, a to okrem iného preto, že často používa slovo "neger".

Omarosa, ktorá v tíme Trumpa, aj doteraz často obviňovaného z rasizmu, bola ako černoška pomerne netradičným zjavom, svoj odchod od prezidenta opisuje s odkazom na otrokársku minulosť Ameriky ako "prepustenie z plantáže".

"Keď pomôžeš bláznivej a plačúcej stratenej existencii a dáš jej prácu v Bielom dome, tak myslím, že to nebude fungovať. Dobrá práca, generál Kelly, že si tú suku rýchlo vyhodil!" napísal Trump v utorok na Twitter, pričom zmienil šéfa personálneho oddelenia Bieleho domu Johna Kellyho.

Trump protestuje aj proti tomu, že by vôbec niekedy v minulosti používal slovo "neger", dokonca ani pri natáčaní reality šou The Apprentice, ako to Omarosa tvrdí. Prezident vyhlásil, že v tejto veci už aj kontaktoval producenta tejto relácie, aby si túto skutočnosť overil.

"Neexistujú ŽIADNE NAHRÁVKY The Apprentice, kde som používal také strašné a odporné slovo, ako to vyhlasuje Šialená a Nepríčetná Omarosa," napísal prezident. "Nemám toto slovo vo svojom slovníku, a ani som nikdy nemal," dodal Trump.

Manigault-Newman, ktorú aj v amerických médiách tradične nazývajú len jej krstným menom Omarosa, sa stala šéfkou komunikačného oddelenia Bieleho domu v januári 2017. Zo začiatku bola Trumpovou stúpenkyňou, po roku však z funkcie nahnevane odišla. Vyhlásila vtedy, že sa bojí o svoju krajinu a že by už Trumpa nikdy nevolila.

Kniha exšéfky komunikácie Bieleho domu nie je prvým literárnym pokusom, v ktorom bývalý člen Trumpovho tímu prichádza s pikantnými informáciami z prezidentovho súkromia. Už v januári vyšla kniha Fire and Fury: Inside The Trump White House, ktorú napísal novinár Michael Wolff na základe informácií od Trumpovho bývalého hlavného stratéga Stevea Bannona a ďalších ľudí z Trumpovho tímu.

Bannon v tejto knihe okrem iného tvrdí, že Trump sa vôbec nechcel stať prezidentom a chcel si kampaňou len "posilniť značku". Kniha cituje blízkeho priateľa Trumpovho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho, podľa ktorého jeho otec, keď si prvýkrát uvedomil, že by sa naozaj mohol stať prezidentom, "vyzeral, ako keby sa mu práve zjavil duch".

Kniha na základe výpovedí Bannona a ďalších ľudí z Trumpovho okolia opisuje prezidenta ako "malé dieťa, ktoré nerozumie váhe svojho prezidentského úradu a trávi svoje večery konzumáciou cheesburgerov v posteli, pozeraním televízie a telefonovaním so svojimi starými kamošmi".

Trump na knihu reagoval s tým, že Bannon preňho a pre predvolebnú kampaň nikdy nebol dôležitý a iba ho zneužíval. "Steve Bannon nemá nič spoločné so mnou ani s mojou prezidentskou funkciou. Keď som ho odvolal, tak neprišiel len o prácu, ale aj o rozum," vyhlásil prezident.