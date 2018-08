Chaos v Brazílii: Sudca nariadil zatvoriť hranicu pre Venezuelčanov, prokurátorka kontruje

RIO DE JANEIRO - Brazílsky sudca nariadil v nedeľu zatvoriť hraničný priechod v severobrazílskom štáte Roraima výlučne pre Venezuelčanov, ktorí tadiaľ do Brazílie húfne utekajú zo svojej vlasti zmietanej ekonomickou i politickou krízou. Proti nariadeniu sa však v pondelok odvolala brazílska generálna prokurátorka.

Hranica tak pre Venezuelčanov zatiaľ ostala otvorená, pričom podľa miestnych úradov cez ňu v pondelok prešli stovky Venezuelčanov, informovala agentúra Reuters. Brazílsky federálny sudca Helder Barreto nariadil ešte v nedeľu zatvorenie hranice pre venezuelských prisťahovalcov.

Platiť v súlade s jeho rozhodnutím malo do vtedy, kým pohraničný štát Roraima nedokáže vytvoriť dostatočné "humanitárne" podmienky na prijatie masového prílevu prisťahovalcov a nevznikne rovnováha medzi ich prijímaním a presídľovaním do iných častí Brazílie.

Proti sudcovmu dekrétu sa však pondelok odvolala na brazílskom najvyššom súde generálna prokurátorka Grace Mendoncaová, podľa ktorej nariadenie zasahuje do právomocí brazílskej federálnej vlády. Za ostatné tri roky prišli do štátu Roraima desaťtisíce Venezuelčanov.

Ich príchody vyťažili miestne sociálne služby a v oblasti spôsobili humanitárnu krízu. Mnoho venezuelských rodín je totiž veľmi chudobných a spí na uliciach či v lacných hosteloch. V oblasti v dôsledku toho vzrástla zločinnosť i prostitúcia, priblížil Reuters.

Miestna administratíva preto ešte minulý štvrtok nariadila, že Venezuelčania prichádzajúci do Roraimy za lekárskou či inou pomocou, budú musieť na hranici preložiť platný pas, ktorý však mnohí z nich nemajú. Sudca Barreto takéto opatrenie označil za "diskriminačné" a odporujúce brazílskym zákonom.

Pozastavil tiež nariadenie, ktoré umožňovalo tamojším úradom deportovať či vyhostiť venezuelských prisťahovalcov, ktorí sa dopustili nezákonnej činnosti a prikázal očkovať tých, ktorých už do krajiny prijali. Pre Venezuelčanov však zároveň nariadil hranicu zatvoriť až do vtedy, kým nevznikne určitá rovnováha medzi ich prijímaním v Roraime a presídľovaním do iných častí Brazílie.

Brazília začala po odporúčaní Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) venezuelských prisťahovalcov ešte v máji letecky presídľovať z tohto pohraničného štátu do iných častí krajiny. Z tamojšej metropole Boa Vista však doposiaľ presídlili len okolo 820 Venezuelčanov. Do Brazílie ich pritom denne v priemere prichádza okolo 500.