V Stredoafrickej republike zabili ruských novinárov, natáčali tam film

Obeťami útoku sú žurnalista Orchan Džemaľ, režisér Alexandr Rastorgujev a kameraman Kirill Radčenko. Džemaľ bol známym vojenským korešpondentom. Počas pôsobenia v Sýrii utrpel zranenia. Rastorgujev získal viaceré ceny za svoje dokumentárne filmy.

Podľa niektorých zdrojov sa trojica stala obeťou útoku na zátarase, asi 23 kilometrov od mesta Sibut, ktoré leží v strednej časti tejto jednej z najchudobnejších a najnestabilnejších krajín sveta, ktorá je rozdelená medzi súperiace skupiny. Investigatívny novinár Rodion Čepeľ uviedol, že trojica prišla do metropoly Bangui koncom minulého týždňa. Smerovala na východ do mesta Bambari, potom sa už nehlásila.

Nadriadení obetí uviedli, že pred cestou do krajiny nedostali oficiálnu akreditáciu od miestnych úradov. Misia OSN (MINUSCA) medzitým potvrdila, že telá trojice a dostrieľané auto už lokalizovala. Vojaci ich previezli do Bangui, kde ruské veľvyslanectvo zariadi prevoz do vlasti.

Oficiálne nie je známe, za akým účelom trojica pricestovala do SAR. Aleksandr Venediktov, šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy, a Maxim Ševčenko, ďalší známy novinár, ktorý tvrdí, že Džemaľ bol jeho najbližším priateľom, uviedli, že trojica točila film o súkromnej ruskej vojenskej spoločnosti známej ako Vagnerova skupina.