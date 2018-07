Nové informácie v kauze únosu Vietnamca cez Slovensko: Súdia muža, ktorý to celé spustil

Súdení sú Phan Van Anh Vu (42), niekdajší magnát v oblasti nehnuteľností v meste Danang, a Phan Huu Tuan (63), zástupca šéfa úseku pre tajné služby na ministerstve verejnej bezpečnosti, ako aj jeden z jeho podriadených. Vu ušiel vlani v decembri do Singapuru, ale za porušenie prisťahovaleckých zákonov ho deportovali a pri návrate do Hanoja zatkli. Obvinili ho v prípade uniknutej série prísne tajných dokumentov, uviedla tlačová agentúra DPA.

Väčšina uniknutých dokumentov sa týkala odhalení, že ministerstvo žiadalo od miestnych úradov, aby Vuovi pri obchodovaní pomohli zvýhodnenými cenami pozemkov. Kým bol Vu v singapurskej väzbe, údajne navrhol, že poskytne nemeckým úradom dôkazové materiály týkajúce sa prípadu únosu vietnamského politika a vedúceho pracovníka tamojšej štátnej ropnej spoločnosti Trinh Xuan Thanha, ak mu Nemecko ponúkne azyl.

Kauza sa skúmala aj na Slovensku, pretože v Berlíne uneseného Vietnamca Thanha mali údajne prepraviť do vlasti cez slovenské územie. To však vietnamský veľvyslanec poprel. Slovenská informačná služba ani Vojenské spravodajstvo nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia samotných spravodajských služieb.

Podľa nemeckých úradov Thanha - niekdajšieho generálneho riaditeľa štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction (PVC), dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam - uniesli vlani v júli v Berlíne tajní agenti vietnamskej vlády a vrátili ho do Vietnamu, doplnila DPA.

Thanha tento rok už skôr odsúdili vo Vietname dvakrát na doživotie za korupciu. Nemecký súd udelil 25. júla 47-ročnému Vietnamcovi Long N.H. tri roky a desať mesiacov väzenia za prenajatie auta v Prahe, použitého pri únose Thanha.

Vietnam popiera, že dal uniesť Thanha, a tvrdí, že sa do vlasti vrátil dobrovoľne. Každému z trojice mužov súdených v Hanoji za zatvorenými dverami hrozí v prípade usvedčenia 15 rokov väzenia.