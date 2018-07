Ministerstvo vnútra nemá informácie, že by ktokoľvek zo SR unášal vietnamského občana

Denisa Saková, Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra nemá informácie, že by ktokoľvek zo Slovenska unášal vietnamského občana do zahraničia. V reakcii na medializované informácie, že berlínsky vyšetrovatelia už nepochybujú, že bol pri únose použitý slovenský vládny špeciál, to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.