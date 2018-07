V kauze únosu Vietnamca treba vypočuť všetkých zainteresovaných, tvrdí opozícia

BRATISLAVA - Pracovníkov bratislavského letiska, palubný personál vládneho špeciálu, jeho pilotov aj ochrankárov, ktorí prišli do kontaktu s vietnamskou delegáciou pri únose ich občana do vlasti, treba zbaviť mlčanlivosti a verejne vypočuť. Tvrdia to predstavitelia opozičných strán OĽaNO a SaS, ktorí preto iniciujú mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

"Podozrenie, že SR bola zapletená do únosu Vietnamca bolo aj doteraz veľmi vážne a to z dvoch dôvodov. Prvým je, že v tom čase neexistoval žiaden relevantný dôvod na stretnutie vietnamskej vládnej delegácie a vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na Bôriku. Zároveň do dnešného dňa nebola zverejnená žiadna iná trasa či verzia, ako sa tento Vietnamec dostal do vlasti inak, ako cez Slovensko," uviedol poslanec Gábor Grendel (OĽaNO).

Podľa jeho slov ak nemecký súd konštatuje, že o tom nemá pochybnosti, tak sa touto témou treba vážne zaoberať. "Snáď nechce Smer-SD povedať, že nemecké súdy platí slovenská opozícia, alebo že nemecké súdy vytĺkajú politický kapitál a útočia na naše úspešné predsedníctvo v Rade EÚ," odkázal.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko je takmer na sto percent presvedčený, že slovenské štátne orgány participovali na tomto medzinárodnom zločine. "Nemecký súd skonštatoval, že unesený občan bol na palube slovenského špeciálu. Nemecký súd má na to určite dostatok dôkazov," povedal.

Galko si zároveň nemyslí, že Vietnamci naše orgány oklamali. "Oni sa nemohli spoliehať na to, že prídu na Slovensko a niekto im v priebehu pár hodín naozaj zoženie slovenský vládny špeciál. Toto všetko bolo dohodnuté a participovali na tom aj slovenské orgány. A je obrovskou hanbou, že sa to udialo bez povšimnutia tajných služieb," zdôraznil. Opozícia tu má podľa jeho slov očakávania najmä od Generálnej prokuratúry SR, ktorá sa vyjadrila, že povie viac, ako bude postupovať. "Verím, že to bude iniciatívne vyšetrovať," dodal Galko.

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo uviedli, že nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ho o tom informovali predstavitelia spravodajských služieb. Pripomenul, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie.