Kauza Donalda Trumpa naberá na obrátkach: Pornoherečka Stormy Daniels vraj nebola jediná

Na otázku, či má dôkazy o tom, že ženy mali vzťahy s Trumpom, odpovedal "áno", poznamenal však, že tieto dôkazy nemôže zverejniť, pretože na to nemá súhlas od svojich klientok. Zároveň vyzval Trumpa a jeho bývalého osobného právnika Michaela Cohena, aby sprístupnili informácie o týchto ženách a prezidentových vzťahoch s nimi. "Mali by tieto informácie sprístupniť americkej verejnosti. Dosť bolo hier," skonštatoval Avenatti. Trumpov súčasný právny zástupca Charles Harder zatiaľ nereagoval na žiadosť agentúry AP o vyjadrenie.

Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Clifford, tvrdí, že mala sexuálny pomer s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so svojou súčasnou manželkou Melaniou. Trump to poprel. Niekoľko dní pred voľbami v roku 2016 však dostala 130-tisíc dolárov na základe dohody, o ktorú sa postaral Cohen. Tridsaťdeväťročná rodáčka z Baton Rouge v Louisiane sa snaží súdnou cestou dosiahnuť zrušenie dohody o mlčanlivosti, ktorá je podľa nej neplatná, pretože ju Trump nepodpísal osobne. Cohenov právny zástupca Lanny Davis sa odmietol vyjadriť, či vedel o tom, že by sa jeho klient podieľal aj na ďalších dohodách Trumpa so ženami.