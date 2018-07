Šéf nemeckej diplomacie: USA sú väčšie než Biely dom a ani Trump to nezmení

Heiko Maas, Zdroj: SITA/AP Photo/Ferdinand Ostrop

BERLÍN - Spojené štáty sú väčšie než Biely dom a americký prezident to nemôže zmeniť. Bez ohľadu na to, koľko príspevkov bude zverejňovať na Twitteri. Uviedol to v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.