Šokujúce VIDEO: Dôchodca (81) zrámoval skupinu cyklistov, ešte nepochopiteľnejšia je jeho reakcia

SOMERSET - Šokujúce zábery zachytávajú, ako vodič automobilu strhol cyklistov na ceste. Predbiehal ich totiž v tak tesnej blízkosti, až jedného doslova vyhodil do vzduchu nárazníkom svojho auta. Namiesto toho, aby im pomohol, však pokračoval v bezstarostnej jazde ďalej.

Dychvyrážajúca udalosť sa stala na frekventovanej ceste v blízkosti anglického mesta Yeovil, kde 81-ročný vodič pri predchádzaní cyklistov vrazil do jedného z nich. Ten vyletel do vzduchu a zasiahol ďalšieho cyklistu idúceho pred ním. Skončilo sa to tvrdým dopadom na zem. Na videu jasne vidieť, že vodič sa neobťažoval zastať, akoby si masaker, ktorý spôsobil, ani nevšimol.

Incident sa odohral ešte vlani koncom novembra a na video ho zaznamenala kamera na prilbe jedného z cyklistov. "Prvé, čo som zacítil, bol úder do pravej časti zadku. Stratil som rovnováhu a zrútil sa spolu s bicyklom na zem. Jeden z našej skupiny cyklistov už ležal na zemi. Jeho bicykel bol úplne rozbitý," povedal zrazený muž, ktorý, našťastie, skončil len s odreninami. Jeho žena ale dopadla horšie; utrpela otras mozgu, zlomeninu prsta a aj prasknuté rebro. Nie je jasné, ako je na tom ich kamarát.

Až o sedem mesiacov neskôr sa ozval muž, ktorý to všetko spôsobil. Je ním dôchodca Michael Tarrant. Na dva roky mu bol odobratý vodičský preukaz a dostal podmienku na osemnásť mesiacov. Okrem toho musí obetiam nehody zaplatiť poplatok vo výške 20 libier (22,4 eura).