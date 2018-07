Polícia nenecháva nič na náhodu: Po otrave novičkom zadržali vyše 400 vecí

Polícia vyšetruje., Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

LONDÝN- Policajti vyšetrujúci otrávenie ženy a muža nervovoparalytickou látkou novičok v anglickom meste Amesbury zadržali vyše 400 vecí. Značný počet z predmetov môže byť podľa nich potenciálne kontaminovaný, a preto ich poslali na analýzu do vládneho laboratória v Porton Down. Informuje o tom denník The Guardian.