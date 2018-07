Trumpova veľká návšteva Európy sa zmenila na frašku: Prišiel, povyvádzal a odišiel

Trump sa zúčastnil ako dvojdňového samitu NATO v Bruseli, kde podľa webu The Guardian rozbúral naplánovaný program, tak aj stretnutia s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Nemecko je vraj rukojemníkom Moskvy

Pred začiatkom samitu Trump rozhneval Nemecko. Ostro skritizoval projekt plynovodu Nord Stream 2 a vyhlásil pritom, že Nemecko je pod „totálnou kontrolou" Ruska a je „rukojemníkom" Moskvy.

„Považujem za veľmi smutné, že Nemecko uzatvára rozsiahlu dohodu o rope a plyne s Rusko v čase, keď treba byť pred Ruskom na pozore a Nemecko pritom platí Rusku miliardy a miliardy dolárov ročne," povedal Trump na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po príchode na summit NATO snažila vyvrátiť Trumpove obvinenia, podľa ktorých vláda je v Berlíne pod ruským vplyvom. Novinárov v tejto súvislosti upozornila, že vyrastala v komunistickom východnom Nemecku.

„Bola som súčasťou Nemecka pod kontrolou Sovietskeho zväzu a dnes som veľmi šťastná, že ako Spolková republika Nemecko sme slobodní. Môžem teda povedať, že sami si môžeme určovať našu vlastnú politiku a robiť vlastné rozhodnutia, a to je veľmi dobré najmä pre ľudí vo východnom Nemecku," povedala Merkelová novinárom.

Prišiel, vyvádzal a odišiel

Pozornosť vzbudil Trump aj na samite. Prišiel, vyvádzal, vyhlásil víťazstvo a odišiel. Takto ho hodnotia počas dvojdňového samitu britské a európske médiá. Trump podľa nich zaskočil amerických spojencov, ktorým vynadal za nedostatočné investície do armády, a nakoniec vrcholnú schôdzku označil za úspech a upevnenie väzieb aj obranyschopnosti NATO.

Podľa portálu Politico americký prezident pohrozil odchodom z NATO a jednostranným riešením americkej bezpečnosti, pokiaľ jeho spojenci nezačnú utrácať viac na obranu - konkrétne dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP) - už do januára, hoci krajiny sa zaviazali splniť túto požiadavku až do roku 2024. Ak sa to vraj nestane, podľa Trumpa „nastane peklo".

Drsný rozhovor o Mayovej

Americký prezident taktiež v piatok obvinil britskú premiérku Theresu Mayovú z ničenia toho, čo by jej vlasť mohla získať od brexitu. Trump zároveň dodal, že jej „mäkký" plán budúcich obchodných vzťahov s Európskou úniou zrejme „usmrtí" akúkoľvek obchodnú dohodu, ktorú by v budúcnosti Británia mohla dosiahnuť z USA.

Denníku The Sun Trump tiež povedal, že Mayovej radil, ako by mala o brexite rokovať s EÚ, avšak ona vraj jeho rady ignorovala. Útržky z interview zverejnil denník na svojej webstránke práve v čase, keď sa Trump vo štvrtok neskoro večer zúčastňoval na uvítacej galavečeri v paláci Blenheim v spoločnosti Mayovej a ďalších britských predstaviteľov.