Detaily úteku roka! V štýle Prison Break a na vrtuľníku: Úspešná kariéra gangstra a majstra únikov

PARÍŽ - V nedeľu otriasol Francúzskom útek väzňa, ktorému sa podaril husársky kúsok ako z filmu. Na slobodu sa spoza mreží dostal pomocou vrtuľníka. Podľa ministerstva spravodlivosti trvala Rédoinovi Faidovi (46) a jeho komplicom akcia len "niekoľko minút". Nikto pri nej neutrpel zranenia. Nejde pritom o prvý prípad, kedy sa Faidovi podarilo utiecť. V roku 2013 si pomohol trhavinou, no zadržali ho už o šesť týždňov v hoteli. Kriminálnika odsúdili na 25 rokov za smrť mladej policajtky zavraždenej počas nevydarenej lúpeže.

Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že "ozbrojené komando pristálo s vrtuľníkom na dvore väznice, keď bol väzeň v miestnosti pre návštevy" nápravnovýchovného zariadenia v Réau, južne od Paríža. Agentúra AFP od zdroja z polície zistila, že stroj vzlietal z parížskeho letiska Le Bourget. K vniknutiu prišlo v nedeľu okolo 11.20 h.

Zdroj: Youtube/BFMTV

Podľa vyšetrovateľov Faidovi komplici veľmi dobre poznali areál väznice, keďže s vrtuľníkom pristáli na jedinom nádvorí, ktoré je zvrchu nezakryté sieťou. Neozbrojení väzenskí strážcovia uviedli, že nemohli urobiť nič, aby úteku zabránili.

Dvaja ozbrojení muži oblečení v čiernom a kuklách vtrhli do väznice a hľadali Faida. Na otvorenie dverí do návštevnej miestnosti, kde bol väznený muž práve so svojím bratom, použili brúsku. Aby sa vyhli kamerám, využili dymovú clonu. Tretí komplic držal celý čas ako rukojemníka pilota vrtuľníka. Toho potom prepustili bez fyzickej ujmy, avšak v šoku.

Vrtuľník vymenili za autá

Pilotom bol letecký inštruktor, ktorý na letisku čakal na svojho žiaka, keď ho komplici donútili, aby sa zúčastnil na realizácii ich plánu. Helikoptéra sa našla obhorená v Gonesse, severovýchodnom predmestí Paríža, zhruba 60 kilometrov od väznice.

Stanica BFMTV uviedla, že Faid najprv presadol do čierneho Renaultu Megane a mieril na diaľnicu A1. Vozidlo sa našlo v Aulnay-sous-Bois. Popoludní policajné zdroje francúzskym médiám prezradili, že lupič zmenil auto a teraz sa pohybuje pravdepodobne v bielej dodávke značky Citroën. "Robíme všetko pre to, aby sme utečeného väzňa našli," uviedol zástupca francúzskeho ministerstva vnútra. Po väzňovi sa pátra v celom regióne Ile-de-France, zapojených je okolo 3000 policajtov.

Francúzski vyšetrovatelia sú presvedčení, že drony, ktoré pred niekoľkými mesiacmi krúžili nad väznicou v Réau, súvisia s pozoruhodným útekom odsúdenca. Uviedla to ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová. Podľa jej slov úrady momentálne skúmajú medzery v bezpečnostnom systéme, ktoré umožnili ozbrojeným mužom pristáť s vrtuľníkom na dvore väznice a odletieť aj s Faidom.

Rédoin Faid nie je žiadne neviniatko

Muža v apríli po odvolaní sa odsúdili na 25 rokov väzenia za neúspešnú lúpež pri Paríži, pri ktorej prišla v roku 2010 o život mestská policajtka.

V roku 2017 bol tiež dvakrát súdený. Za prvý útek z väzenia dostal desať rokov, za útok na obrnené vozidlo prevážajúce peniaze na severe Francúzska v roku 2011 mu súd vymeral 18 rokov za mrežami.

Zdroj: SITA/AP/IBO/Sipa

V roku 2013 pri úteku z väznice Lille-Séquedin vyhodil Faid do povetria päť väzenských dverí, za rukojemníkov vzal štyroch dozorcov. Unikol komplicmi pristaveným vozidlom. Stal sa vtedy najhľadanejším mužom Francúzska, na úteku bol mesiac a pol.

Aristokrat medzi lupičmi

V roku 2009 napísal tento syn alžírskeho imigranta knihu o tom, ako v predmestskom gete vyrastal v prostredí zločinu, až sa nakoniec dostal medzi aristokratov medzi lupičmi. Špecializoval sa na prepadnutia pancierových vozidiel.

Prezradil, že jeho životný štýl bol inšpirovaný gangsterskými filmami ako Scarface (Zjazvená tvár), v ktorej hral Al Pacino. Obzvlášť si obľúbil aj snímku Heat (Neľútostný súboj) z roku 1995, ktorú vraj videl desiatkykrát, aby si vylepšil svoje zručnosti lupiča.

V knihe tvrdil, že kariéru lupiča zavesil na klinec. Po svojej prvej lúpeži utiekol, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, do Izraela, kde sa naučil hebrejsky.