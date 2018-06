FOTO Zábavka z Harryho Pottera dobýja svet: Z hry je seriózny šport, metlobal pobláznil aj Slovákov

FLORENCIA - Nestáva sa často, aby sa šport, ktorý vznikol ako časť umeleckého diela, spopularizoval v reálnom svete. V prípade metlobalu, ktorý bol dôležitou súčasťou sveta najpopulárnejšieho čarodejníka všetkých čias Harryho Pottera, je však opak pravdou. A to až tak, že sa v týchto dňoch konajú majstrovstvá sveta, na ktorých sa zúčastní aj Slovensko. Ambície našich reprezentantov navyše vôbec nie sú malé.

Metlobal je narozdiel od svojho čarodejníckeho variantu pomerne mladý šport. Vznikol pred dvanástimi rokmi v USA, pôvodne univerzitná záležitosť však čoskoro získala popularitu aj mimo školské územie a od roku 2012 Medzinárodná Quidditch Asociácia (IQA) organizuje aj majstrovstvá sveta.

Každý tím je zmiešaný - hrajú zaň ako muži, tak aj ženy. Na ihrisku proti sebe stoja dva sedemčlenné tímy, ktoré sa usilujú skórovať góly cez obruče umiestnené na súperovej polovici ihriska. Jeden gól je hodný 10 bodov. Hráč môže hrať iba s loptou určenou jeho pozícii a musí mať metlu, ktorú si musí držať medzi nohami.

V každom tíme sa nachádzajú traja chaseri (triafači), ktorých úlohou je dávať góly, jeden keeper (strážca), čiže brankár strážiaci obruče, a dvaja beateri (odrážači), ktorí majú na starosti vybíjanie protihráčov. Po 17. minúte sa do zápasu zapojí aj tzv. seeker (stíhač), čo je pozícia, na ktorej v knižnej a filmovej sérii hral aj samotný Harry Potter. Jeho úloha je jednoduchá - chytiť zlatú strelu a ukončiť tak zápas. Za jej získanie tím dostane 30 bodov.

Zdroj: Ajantha Abey Quidditch Photography, Jana Krajčovičová

Zdroj: Ajantha Abey Quidditch Photography, Jana Krajčovičová

Ambiciózne Slovensko

Šampionát, na ktorom sa druhýkrát predstavia aj naši metlobalisti, sa v talianskej Florencii koná od 27. júna do 2. júla. Slovensko sa v základnej skupine už v sobotu postupne stretne s tímom Českej Republiky, Katalánska, Mexika a Veľkej Británie. Zápas s našimi susedmi si môžete vychutnať dokonca naživo už v sobotu o 11:00.

Reprezentácia si dáva vyššie ciele ako pri svojom debute, keď skončila na 17. mieste z 21. „Vďaka mnohým reprezentačným tréningom sa cítime pripravene a sebavedomo. Našim cieľom je postúpiť zo skupiny do vyraďovacej fázy šampionátu. Na majstrovstvách chceme ukázať, že napriek malému počtu metlobalistov v krajine je Slovensko schopné odohrať výborné zápasy," uviedla šéfka Slovenskej Quidditch Asociácie Veronika Mičudová.

Slovensko sa na šampionát pripravovalo poctivo, podľa informácií z asociácie mala reprezentácia každý mesiac celodenné víkendové sústredenia. Ako pripomína hovorkyňa asociácie Hana Boskovičová, okrem týchto tréningov sa hráči pripravovali individuálne vo svojich kluboch - v národnom tíme totiž pôsobia aj hráči študujúci alebo pracujúci v zahraniči.

Zdroj: Ajantha Abey Quidditch Photography, Jana Krajčovičová

Zdroj: Ajantha Abey Quidditch Photography, Jana Krajčovičová

Hany Boskovičovej sme sa opýtali aj na veci ohľadom zákulisia metlobalu. Porozprávala nám, aké boli začiatky metlobalu na Slovensku, čo treba urobiť, ak si ho chcete vyskúšať alebo sa mu venovať, a prečo je práve on tým športom, ktorý je otvorený pre každého.

Čo je podľa teba najzaujímavejšia vec na metlobale?

Pre mňa to, že je to šport otvorený každému. Je jedno akého ste rodu či pohlavia, či ste robili šport predtým alebo nie. Práve vďaka otvorenej a milej komunite sa neboja začať s pravidelným a obvzlášť kolektívnym športom ani dospelí. Ďalej komplexnosť hry. Počas zápasu v podstate prebiehajú 3 hry naraz - hádzaná, vybíjaná a naháňačka, ktoré sú navzájom prepojené. Taktika a zohra hráčov je nesmierne dôležitá, pretože každý hráč má svoje dôležité postavenie, ktoré ak je narušené znamená gól v našich obručiach.

Kde si môžu Slováci zahrať metlobal? Máme nejaké kluby?

Ja osobne som zaregistrovala quidditch, alebo teda metlobal, už cca v roku 2011. Vtedy však nebol v strednej Európe žiadny klub a veľké turnaje boli iba v USA. Na Slovensku sa metlobal začal hrať pôvodne ako larpová (Larp je ako veľká divadelná hra, kde každý účastník hrá svoju postavu, príbeh píšu samotní hráči a svojimi rozhodnutiami a aktivitou ho aj priamo ovplyvňujú, pozn. redakcie) zábavná akcia na festivale Slavcon. Stretávali sa tam však pravidelne tí istí ľudia a medzitým začali vznikať tímy aj v blízkom zahraničí. Podmienky na rozbehnutie tímu u nás boli už teda priaznivejšie a preto duo Kučmová a Zsemlye založili klub Pressburg Phantoms a Slovenskú quidditchovú asociáciu.

Ako často zvyknú metlobalisti trénovať a kde trénujú tí slovenskí?

Záleží od jednotlivých klubov ale v priemere 2x do týždňa. Pressburg Phantoms trénujú každú stredu a nedeľu o 17:00, momentálne v športovom areáli Nevädzová.

Zdroj: Claire Purslow Quidditch Photography

Zdroj: Claire Purslow Quidditch Photography

Môžeš nám priblížiť, ako prebieha taký metlobalový tréning?

Tréning začína rozcvičkou, pokračuje trénovaním herných situácií či nových taktík a končí zápasmi a záverečným strečingom.

Ako je to so záujmom o metlobal na Slovensku?

Uchádzačov berieme počas celého roka, najväčší záujem evidujeme počas letných prázdnin. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, predchádzajúce športové skúsenosti nie sú nutné. Stačí chuť vyskúšať niečo nové. Často nás oslovujú rodičia s deťmi. Upozorňujeme, že sme kontaktný šport a preto minimálna veková hranica pre vstup do klubu je 15 rokov (väčšina turnajov prijíma hráčov od 16 rokov). Hornú vekovú hranicu nemáme. V zahraničí sa môžete stretnúť aj s menej kontaktnou formou pre deti, tzv. "kidditch" - ten ponúkame na vybraných workshopoch, primárne sa ale sústreďujeme na nábor do klubu, čiže na záujemcov od 15 rokov.

Rozširujete nejako povedomie o metlobale?

Povedomie o quidditchi sa snažíme rozšíriť pomocou prednášok, otvorených tréningov, besied a workshopov na rôznych podujatiach ako napríklad SlavCon či Športujúce mesto. Veľmi by nás potešilo, ak by vznikol nový tím v ďalšom meste. Stačí nás kontaktovať a poradíme so všetkým, čo bude treba či dokonca aj s vybavením. Navyše 18. - 19. augusta pripravujeme v Bratislave na Mladej garde vlastný turnaj Broomtislava. Turnaju za zúčastnia hráči z Rakúska, Poľska, Česka ale aj z Holandska a Británie. Vstup je voľný.

Zdroj: Claire Purslow Quidditch Photography

Nie je metlobal braný iba ako šport pre fanúšikov Harryho Pottera?

Možno zo začiatku. Na World Cupe sme sa stretli s mnohými hráčmi, ktorí nečítali či nevideli knihy o Harrym Potterovi, ale quidditch ich oslovil ako hra. U nás v tíme nájdete fanúšikov, ale aj hráčov, ktorí sa dostali k metlobalu priamo ako športu.

S akými reakciami sa stretávate, keď poviete, že hrávate metlobal?

Reakcie bývajú rôzne. Áno, stretli sme sa ak s posmešnými reakciami najmä na metlu či zlatú stretlu a tie zmiznú v momente akonáhle ľudia zbadajú zápas a pochopia, že je to kontaktná, kondične a takticky náročná hra.

Ďalšou častou reakciou je, že ľudia nevedia kam sa prv pozerať, lebo majú zmätok z toľkých lôpt na ihrisku. Podobne je to aj s nováčikmi, ale akonáhle ľudia spoznajú základné pravidlá, tak sa do toho postupne dostanú. Niet sa čoho obávať, stačí vyskúšať.

Ďakujeme za rozhovor.