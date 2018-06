Kríza v nemeckej vláde: Koaličné strany sa nedohodli na azylovej politike

Na otázku, či traja koaliční partneri už vyriešili spor, ktorý ohrozuje Merkelovej vládu, Kauder pre nemeckú televíziu povedal: "Nie, nemožno to očakávať, keďže v nedeľu sa zídu výbory strán". "Je to veľmi vážne - ako sme videli počas rokovaní, toto nie je o niečom malom, je to o niečom ústrednom a závažnom. Musíme sa medzi sebou rozprávať," dodal.

Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU), ktorá v súvislosti so sporom o azylovú politiku destabilizovala Merkelovej koalíciu, medzitým podľa agentúry Reuters oznámila, že na budúci týždeň chce zaviesť prísnejšie kontroly migrantov na hraniciach. "Chceme, aby od budúceho týždňa boli migranti z hraníc vrátení v prípade, že sa už zaregistrovali v inej európskej krajine, a preto by mali azylovú procedúru absolvovať tam," povedal šéf parlamentnej frakcie CSU Alexander Dobrindt v stredu pre nemeckú televíziu.

CSU podľa neho čaká, či sa Merkelová, ktorá je proti prísnejším kontrolám na hraniciach a požaduje európske riešenie, vráti zo summitu EÚ koncom tohto týždňa s dohodou o utečeneckej politike. Dobrindt podotkol, že časový plán je jasný. "Musíme konať teraz," vyhlásil. Minister vnútra a predseda CSU Horst Seehofer totiž dal kancelárke Merkelovej čas do konca júna, aby našla s partnermi v EÚ riešenia sporu okolo azylovej politiky. V opačnom prípade chce jednostranne nariadiť nevpúšťanie určitých skupín migrantov do Nemecka.

Bavorská CSU sa momentálne snaží ukázať tvrdý postoj k migrácii pred blížiacimi sa krajinskými voľbami, ktoré sa budú konať 14. októbra a cieľom CSU v nich bude udržať na čo najnižšej úrovni podporu nacionalistickej, protiprisťahovaleckej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD).