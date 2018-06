Babiš v slepej uličke: Zeman odmietne Pocheho, ak ho však nenominuje, poruší koaličnú zmluvu

PRAHA - Dezignovaný český premiér Andrej Babiš v nedeľu potvrdil, že na post ministra zahraničných vecí navrhne europoslanca Miroslava Pocheho, tak ako to presadzuje šéf Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Český prezident Miloš Zeman, ktorý Pocheho odmieta vymenovať, totiž uviedol, že v zozname navrhovaných ministrov Poche nefiguruje. Babiš následne objasnil, že prezident má len pracovnú verziu návrhu novej vlády, ktorú dostal pred piatkovým rokovaním s Pochem. Oficiálny materiál na Pražský hrad Babiš ešte len pošle, píšu Novinky.cz. "Na základe informácií od pána Hamáčka pána Pocheho zajtra navrhnem do oficiálneho zoznamu," uviedol český premiér.

Predseda ČSSD Jan Hamáček tvrdí, že ak by Babiš nepredložil prezidentovi Pocheho nomináciu, išlo by o porušenie koaličnej zmluvy. "Očakávam, že zajtra tých päť mien bude na Pražskom hrade," uviedol Hamáček v reakcii na otázku o nominantoch na ministrov za ČSSD v rozhovore pre Českú televíziu. Ako ďalej priblížili Novinky.cz, Zeman síce Pocheho vymenovať odmieta, ale pripustil, že v pozícii poradcu by mu neprekážal.

Český prezident zároveň v nedeľu v rozhovore pre portál Blesk.cz uviedol, že k vymenovaniu nového vládneho kabinetu by "veľmi pravdepodobne" mohlo dôjsť v utorok či v stredu. Šéf českej Posleneckej snemovne Radek Vondráček však považuje za nepravdepodobné, že by budúci týždeň došlo k menovaniu vlády, ako naznačil prezident, dodali Novinky.cz.