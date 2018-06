Česko má vládu, Babiš po 8 mesiacoch vyhral! Chrbát mu budú kryť komunisti, trápenie Zemana

Babiš hneď po menovaní vyhlásil, že jeho vláda chce zaručiť bezpečnosť, bojovať proti nelegálnej migrácii a korupcii a presadzovať české záujmy v Európe. Je tiež odhodlaná prijímať opatrenia zamerané na zlepšenie životnej úrovne, informoval spravodajský server iDNES.cz.

„Sľubujem vám a predovšetkým všetkým občanom, že naša vláda bude predovšetkým za bezpečnosť našich ľudí. Budeme bojovať proti nelegálnej migrácii, budeme bojovať za naše záujmy v Európe. Naša vláda bude bojovať proti korupcii, chceme mať efektívny štát," uviedol po druhý raz vymenovaný premiér Babiš podľa iDNES.cz.

Päť ministrov pre ČSSD

Členovia nového kabinetu ihneď po vymenovaní nasadli do autobusu, ktorý ich odviezol na prvé rokovanie v budove úradu vlády ČR. V priebehu dopoludnia by mal potom premiér uviesť do úradu prvých štyroch ministrov: vnútra, poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu a kultúry.

ČSSD povedie päť ministerstiev - vnútra, zahraničia, práce a sociálnych vecí, poľnohospodárstva a kultúry. Ďalších desať členov vlády vrátane premiéra je za hnutie ANO. V porovnaní s doterajšou vládou v tej novej nastalo osem zmien.

O dôveru Poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla. Pozitívny výsledok hlasovania by mala zaistiť KSČM, ktorá bude mať vplyv na vládu prvýkrát od pádu komunistického režimu, píše server iDNES.cz. Vláda sa bude v 200-člennej Snemovni opierať o väčšinu 108 poslancov; ANO a ČSSD majú dovedna 93 kresiel.

Zoznam ministrov:

Minister dopravy: Dan Ťok (za ANO)

Ministerka financií: Alena Schillerová (za ANO)

Minister kultúry: Antonín Staněk (ČSSD)

Minister obrany: Lubomír Metnar (za ANO)

Minister práce a sociálnych vecí: Petr Krčál (ČSSD)

Ministerka pre miestny rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Ministerka priemyslu a obchodu: Marta Nováková (za ANO)

Ministerka spravodlivosti: Taťána Malá (ANO)

Minister školstva: Robert Plaga (ANO)

Minister vnútra: Jan Hamáček (ČSSD)

Minister zdravotníctva: Adam Vojtěch (za ANO)

Minister zahraničia: vedením ministerstva dočasne poverený Jan Hamáček (ČSSD)

Minister poľnohospodárstva: Miroslav Toman (za ČSSD)

Minister životného prostredia: Richard Brabec (ANO)

Vo svojich funkciách okrem premiéra zostalo šesť doterajších ministrov: minister životného prostredia Richard Brabec, ministerka financií Alena Schillerová, ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová, minister zdravotníctva Adam Vojtech, minister dopravy Dan Ťok a minister školstva Robert Plaga.

Problémovým menom bol Miroslav Poche, ktorý sa za ČSSD mal stať ministrom zahraničia. Zeman ale opakovane zdôraznil, že kvôli jeho postoju k migrácii a k Izraelu, či jeho niekdajšiemu pôsobeniu v pražskej politike ho nevymenuje. Vážne výhrady k Pochemu mali aj komunisti. Úrad tak dočasne povedie Hamáček. Poche by mal pôsobiť vo vedení ministerstva.

Prípitok na záver

„Dúfam, že táto vláda nebude zaťažená 'rezortizmom'. Jedenásteho júla sa postavím pred Poslaneckú snemovňu, aby som podporil túto našu vládu," povedal vo svojom príhovore Zeman.

Avizoval tiež, že v septembri navštívi vládu pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu. Členov novovymenovanej vlády zároveň pozval na neformálnu večeru na zámok v Lánoch.

„Prajem vám šťastný život a hlavne veľa radosti z vašej úspešnej práce," vyhlásil prezident, ktorý si na záver ceremoniálu s členmi novej vlády pripil.