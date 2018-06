Pri líbyjskom pobreží zahynuli migranti: Za dva dni ich bolo viac ako 200, tvrdí OSN

Utečenci zachránení na pobreží Lýbie. , Zdroj: SITA/Libyan Coast Guard via AP

NEW YORK - Vyše 200 migrantov prišlo v priebehu dvoch dní o život pri pokuse dostať sa z Líbye cez Stredozemné more do Európy. Vyplýva to zo správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), o ktorej v piatok informovala spravodajská televízia CNN.