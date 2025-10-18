Taraba s Takáčom chcú zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska: V Ríme podpísali dohodu s renomovanou inštitúciou

BRATISLAVA/RÍM - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč podpísali v Ríme memorandum o porozumení s generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) QU Dongyu, ktoré pomôže Slovensku stať sa sebestačnou krajinou a využívať plný potenciál, ktorým Slovensko disponuje.
Pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča je dôležité, že hlas Slovenska v témach pôdohospodárstva je vo svete jasný, pevný a rešpektovaný. „Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka sú jednoznačnými prioritami súčasnej vlády. Naším cieľom je udržať ľudí na vidieku a zásadným spôsobom zatraktívniť prácu v tomto odvetví. Dnešným podpisom memoranda posilňujeme medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a trvalo udržateľného rozvoja. Chceme spravodlivé a bezpečné pôdohospodárstvo pre tých, ktorí chcú svet nielen živiť, ale aj chrániť,“ zdôraznil Takáč.
Slovensko patrí podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu medzi tri najlepšie krajiny v EÚ pre pestovanie plodín a poľnohospodársku prvovýrobu. „Máme ideálnu klímu, dostatok vody a úrodnej pôdy. Chceme využiť obrovský potenciál Slovenska a podporiť agrárnu výrobu a poľnohospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou. Nepotrebujeme dovážať napríklad maliny a jahody z Holandska, keď si ich môžeme vypestovať lepšie a zdravšie aj na Slovensku. Naše poľnohospodárstvo potrebujeme zveľaďovať a opätovne začať obhospodarovať tisíce hektárov neobrobenej poľnohospodárskej pôdy,“ podčiarkol Taraba.
Šéf slovenského envirorezortu, agrorezortu a generálny riaditeľ FAO vyjadrili v memorande spoločný záujem a vôľu aktívne spolupracovať v oblasti transformácie udržateľných agro-potravinových systémov. potravinovej bezpečnosti aj podpory vidieka. Rovnako tak chcú viac zapájať študentov slovenských univerzít do programov FAO s cieľom získať praktické skúsenosti a využiť moderné technológie a inovatívne prístupy.
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizáciou zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. FAO rieši otázky rozvoja poľnohospodárstva, stojí na čele medzinárodného úsilia pri rozvoji vidieckych oblastí a pri riešení problému chudoby a hladu vo svete.