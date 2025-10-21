Envirorezort dôsledne posúdi dve zóny veterných parkov, ku ktorým sa zaviazala predošlá vláda

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia SR spustilo v zmysle platnej legislatívy proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) pre dve akceleračné zóny veterných parkov, ku ktorým sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zaviazala predošlá vláda. Jedna zóna má byť na východe Slovenska pri Michalovciach a druhá na západnom Slovensku pri Hlohovci pre nových investorov. Obidve lokality vybrala Jadrová energetická spoločnosť Slovenska.
„Nie je to rozhodnutie moje ani našej vlády, ale predošlej vlády. Rovnako ministerstvo životného prostredia nevybralo ani nevytypovalo lokality, kde majú tieto veterné zóny stáť. Obidva projekty akceleračných zón budú veľmi detailne hodnotené,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
archívne video
Proces EIA je v prípade akceleračných zón na úplnom začiatku, zároveň ale nie je povoľujúcim konaním. V rámci konania odborníci ministerstva životného prostredia dôsledne vyhodnotia predloženú projektovú dokumentáciu, v prípade pochybností vyzvú investora na doplnenie odborných štúdií tak, aby vplyvy projektov veterných parkov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva boli riadne posúdené. Povoľujúcimi orgánmi akceleračných zón budú dotknuté samosprávy.
Envirorezort pod Tomášom Tarabom do dnešného dňa nevydal žiadne súhlasné stanovisko z procesov EIA, ktoré by umožnilo výstavbu akéhokoľvek veterného parku na Slovensku. Navyše, šéf envirorezortu presadil novú legislatívu, vďaka ktorej získa štát silnejšiu kontrolu nad výstavbou veterných parkov.
„Slovensko má jeden z najlepších a najzelenších energetických mixov vo výrobe elektrickej energie na svete. Výroba energie na Slovensku je primárne postavená na stabilných zdrojoch výroby energie – jadre a hydroelektrárňach. Veterné parky na Slovensku nemajú ideálne podmienky, preto pre energetický mix nie sú významnou prioritou. Výroba elektrickej energie z jadra a hydroelektrární je podstatne lacnejšia, ako v prípade veterných parkov,“ uzavrel Taraba.