Richard Takáč pokračuje v bilaterálnych rokovaniach s agroministrami EÚ

BRATISLAVA – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) pokračuje v sérii bilaterálnych rokovaní s ministrami pôdohospodárstva členských štátov EÚ. Hlavnou témou rozhovorov je návrh nového viacročného finančného rámca a budúca podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027, ktorá má zásadný vplyv na európske aj slovenské pôdohospodárstvo. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Stretnutia s európskymi ministrami pôdohospodárstva
Stretol sa s Davidom Vlajčičom, podpredsedom vlády a ministrom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva Chorvátskej republiky, Norbertom Totschnigom, rakúskym spolkovým ministrom pôdohospodárstva a ochrany klímy, Mariou Panayiotou, cyperskou ministerkou poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia, Hendrikom Johannesom Terrasom, ministrom regionálnych záležitostí a poľnohospodárstva Estónskej republiky a Armandsom Krauzem, ministrom pôdohospodárstva Lotyšskej republiky.
Takáč upozornil, že aktuálne návrhy Európskej komisie smerujú k zníženiu rozpočtu pre pôdohospodárstvo a zároveň k zmenám v nastavení Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré by pre Slovensko znamenali výrazné oslabenie konkurencieschopnosti a potenciálnu likvidáciu mnohých poctivých fariem. „Nemôžeme súhlasiť s návrhom, ktorý by ohrozil potravinovú sebestačnosť Slovenska a znížil podporu pre poctivých farmárov. Ak má pôdohospodárstvo plniť svoje ekonomické aj ekologické ciele, musí mať stabilné a férové financovanie,“ uviedol Takáč.
Spoločný postup členských štátov
Cieľom rokovaní je spoločný postup členských štátov pri vysvetľovaní a tlaku na Európsku komisiu, aby pripravila realistický, finančne udržateľný a spravodlivý návrh budúcej politiky.
„Slovensko jasne presadzuje, že poctiví farmári, potravinári, lesníci a vidiek si zaslúžia férové podmienky. Musíme spoločne vytvoriť tlak na Európsku komisiu, aby zohľadnila potreby reálnych ľudí, ktorí dennodenne zabezpečujú potraviny pre Európu,“ zdôraznil Takáč.
Ocenenie európskej spolupráce
Agrominister zároveň ocenil konštruktívny prístup partnerov z viacerých členských krajín, ktorí podporujú spoločné hľadanie riešení a vytváranie koalície štátov presadzujúcich realistickú a spravodlivú poľnohospodársku politiku.
Hoci opozícia tvrdí opak, fakty podľa MPRV hovoria jasne – minister Takáč je v priamom kontakte s kolegami z celej Európy a Slovensko má v Európe stabilné a rešpektované postavenie. „Nie sme izolovaní, naopak – naše návrhy majú podporu a rešpekt partnerov. Rokujem otvorene, s plným rešpektom k ostatným, ale vždy v prospech slovenských pôdohospodárov,“ dodal Takáč.