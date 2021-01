Minister Mičovský podľa Hlas-SD hazarduje s poľnohospodármi, ten to odmieta

"Namiesto toho, aby minister Mičovský riešil akútne problémy slovenských poľnohospodárov, ktorí sú pre jeho nekompetentnosť už viac ako tri mesiace v štrajkovej pohotovosti, nemorálne perzekvuje štátnych úradníkov a ohrozuje celé slovenské poľnohospodárstvo. Strana Hlas–SD vyzýva ministra Mičovského, aby okamžite prestal hazardovať so slovenskými poľnohospodármi a všetkými občanmi Slovenska, pre ktorých naši farmári vyrábajú potraviny," vyhlásil nezaradený poslanec NR SR Róbert Puci.

Strana v stanovisku upozornila, že podľa medializovaných informácií minister Mičovský a šéfka jeho úradu Vladimíra Fabriciusová navrhli trom desiatkam geoinformatikov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ukončenie pracovného pomeru dohodou k 28. februáru. Zamestnanci MPRV sa voči tomu mali vzbúriť a spísať petíciu. Títo zamestnanci pritom kompletne zabezpečujú informačné a dátové systémy pre kontrolné procesy, ktoré vyžaduje Európska komisia (EK) na vyplatenie poľnohospodárskych podpôr. Bez nich sa na Slovensku nebudú môcť vyplácať priame platby pre rok 2021 a EK pre chýbajúci systém kontrol môže odobrať PPA akreditáciu.

"Z ministerstva pôdohospodárstva už odišli desiatky expertov, ministrovi Mičovskému sa rozpadol zbor poradcov a teraz jeho vlastní zamestnanci spisujú proti nemu a jeho praktikám petície. Takto funguje správa vecí verejných hnutím OĽANO Igora Matoviča. Obaja títo páni spôsobujú štátu i občanom vážne škody. Nielen krajina, ale ako vidieť aj jednotlivé ministerstvá sa zmietajú v chaose," dodal Puci.

Mičovský v reakcii vylúčil, že by sa v agrorezorte rušil odbor, na ktorom sú potrební geoinformatici. "Len potrebujeme zosúladiť právny stav so skutočným," uviedol v stredu agrominister. Odmietol zároveň, že by bola na MPRV "vzbura". Priame platby nie sú podľa jeho slov ohrozené. "To nemá s tou touto situáciou nič spoločného. Priame platby stále idú, všetko sa vypláca a myslím si, že v tomto ohľade nehrozí žiaden problém," uzavrel Mičovský.

Smer-SD: Agrominister Mičovský je na odvolanie

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) je na odvolanie. Uviedli to na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičnej strany Smer-SD Richard Takáč, Ladislav Kamenický a Jana Vaľová.

Podľa Takáča Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pod vedením Jána Mičovského "vôbec nefunguje, úplne stagnuje". "Vidieť je to aj na aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádza samotné ministerstvo a aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)," povedal Takáč.

Ján Mičovský Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister môže byť podľa jeho slov dobrý človek, ale vôbec nezvláda funkciu ministra, jeho ministerstvo sa nachádza vo veľmi zlom stave. "Nejde tu o kritiku nás opozície, ale aj o kritiku samotných poľnohospodárov," priblížil Takáč. S Mičovským sa podľa neho nestotožňujú často aj jeho koaliční partneri.

Vyčítal Mičovskému, že v pláne obnovy pre slovenských poľnohospodárov "nie je vôbec nič". "Jediné, čo sa v ňom nachádza, je 30 miliónov eur na pozemkové úpravy," upozornil. Pripomenul Mičovskému odchody ľudí z rezortu, odchod štátneho tajomníka MPRV, ako aj odchod šéfa PPA.

Takáč Mičovského kritizoval aj za neúspešné výberové konanie na riaditeľa PPA, ako za možné ohrozenie akreditácie PPA. "V pondelok (25. 1.) sme mali parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme schválili poslanecký prieskum v PPA. Uskutoční sa budúci týždeň v pondelok (1. 2.) o 13.00 h v samotnej agentúre," dodal Takáč.