Pellegrini ocenil policajtov a prokurátorov, ktorí vyšetrovali vraždu Kuciaka a Kušnírovej

BRATISLAVA - Policajti a prokurátori odviedli dobrú robotu pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedol to predsedu vlády Peter Pellegrini, ktorý si na samite Európskej únie v Bruseli pripomína výročie ich vraždy spred dvoch rokov.

„Je mi ľúto zmareného života dvoch mladých ľudí, tak ako mi je ľúto každého násilne ukončeného života. Žiaľ, takéto veci sa niekedy stávajú aj v tých najvyspelejších a najdemokratickejších štátoch. Vždy je však dôležitá otázka, ako na takýto čin zareagujú príslušné orgány," pokračoval Pellegrini, podľa ktorého bolo vyšetrenie vraždy jedným z jeho premiérskych priorít. „Ďakujem policajtom a prokurátorom za to, že dnes vrahovia i možní objednávatelia stoja pred súdom," dodal.

Celé vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho

Milí priatelia,

ja som dnes v Bruseli na veľmi dôležitom summite Európskej únie k budúcemu rozpočtu. No viem, že doma na Slovensku si práve dnes pripomíname smutné výročie skutku, ktorý by každá demokratická krajina najradšej nikdy nezažila.

Po mojom nástupe do funkcie predsedu vlády som si uvedomoval, že zo všetkého najdôležitejšie je vypátrať páchateľov a postaviť ich pred spravodlivý súd. Bola to jedna z mojich troch premiérskych priorít. Som preto rád, že statoční slovenskí policajti i prokurátori odviedli dobrú robotu, hoci ich na začiatku mnohí aj opoziční politici spochybňovali. Ďakujem policajtom a prokurátorom za to, že dnes vrahovia i možní objednávatelia stoja pred súdom.

Mrzí ma, keď sa z tejto ľudskej tragédie robí politika. Je mi veľmi smutno, keď si mená dvoch mladých ľudí berú do úst ľudia, pre ktorých je to len nástroj ich volebnej kampane. Odmietam ďalšie rozdeľovanie našej spoločnosti. Iba spravodlivý trest pre vrahov a úplná pravda o celom prípade môžu prispieť k zmiereniu ľudí na Slovensku. Pravda postavená na dôkazoch, nie na účelovo zverejňovaných čiastkových informáciách. Verím v spravodlivosť, verím v našu národnú jednotu, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje. A verím, že takýto ohavný čin sa na Slovensku už nikdy viac nezopakuje.

Vražda Kuciaka a Kušnírovej

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s podnikateľom Marianom K. V súčasnosti sa koná súdne pojednávanie s Marianom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou, Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóom, ktorí sú obžalovaní z objednávky, sprostredkovania a vykonania vraždy.

Peter M. je pritom vyčlenený na samostatné súdne pojednávanie. Zoltána Andruskóa už Špecializovaný trestný súd odsúdil na 15 rokov odňatia slobody za podiel na úkladnej vražde novinára. Tú si u neho mala objednať Alena Zsuzsová na požiadanie Mariana Kočnera