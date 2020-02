Žiga: V NR sa dejú precedensy, ktoré sa v rámci parlamentnej demokracie nikdy nestali

BRATISLAVA - V Národnej rade SR sa dejú precedensy, ktoré sa v rámci parlamentnej demokracie nikdy nestali. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva za Smer - sociálnu demokraciu Peter Žiga.

Šestica poslancov z koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia druhý deň na protest proti otvoreniu schôdze blokuje rečnícky pult v rokovacej sále. Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Martin Poliačik, Alan Suchánek, Simona Petrík a Viera Dubačová ani po opakovaných výzvach predsedu parlamentu priestor rečníckeho pultu neopustili, preto dnes Danko schôdzu prerušil do štvrtka do 9:00.

„Dejú sa precedensy, ktoré sa v rámci parlamentnej demokracie nikdy nediali. Možnože budem trochu fabulovať, ale prenesme sa mesiac a pol dopredu, keď bude po parlamentných voľbách zvolený nový parlament. Novozvolená väčšina bude chcieť inštitucionálne zvoliť nového predsedu parlamentu a dajme tomu, že SNS nebude chcieť, aby pán Danko už nebol predsedom parlamentu, lebo tak vyjdú počty a začne obštruovať tak, ako sa to teraz deje v parlamente. Bude to v poriadku?“ zamyslel sa Žiga. Minister zdôraznil, že schôdza bola zvolaná legitímne a bola aj legitímne otvorená. Nevidí preto dôvod, pre ktorý by sa počas schôdze nemalo pokračovať v rokovaní.

Na schôdzi by mali poslanci v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovať o troch vládnych návrhoch zákonov. Dva sú iniciatívou Smeru-SD. Ide o trináste dôchodky pre penzistov a zvýšenie rodinných prídavkov o sto percent. SNS zasa chce zrušiť diaľničné známky pre autá do 3,5 tony. Strana rovnako iniciovala rokovanie parlamentu o Istanbulskom dohovore. Členovia zákonodarného zboru budú hlasovať o vyjadrení súhlasu s uvedeným dohovorom.