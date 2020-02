Schôdza parlamentu bude bežať, aj keby sa tam poslanci z PS/Spolu prikovali, tvrdí Danko

Tvrdí, že ich ešte potrebuje odkomunikovať z technického hľadiska. Reagoval tak na protest šiestich nezaradených poslancov z Progresívneho Slovenska/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu), ktorí druhý deň odmietajú opustiť rečnícky pult v rokovacej sále. „Zajtra o 9.00 bude schôdza bežať, aj keby sa tam prikovali,“ vyhlásil Danko.

Šéf parlamentu povedal, že protestujúci poslanci by si možno želali, aby stratil nervy a zavolal na nich „organizačnú zložku“. Podľa neho smerom na východ od Slovensku sú v parlamentoch bitky a vynášanie poslancov. Tam sa Danko podľa vlastných slov nechce dostať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na adresu šiestich poslancov z koalície PS/Spolu Miroslava Beblavého, Martina Poliačika, Jozefa Mihála, Alana Suchánka, Viery Dubačovej a Simony Petrík povedal, že sa vyčerpali všetky možné nástroje ako proti nim postupovať. Na grémiu sa pýtal poslancov, či poznajú nejaký iný postup, „aby sme z tejto sály zviera menom Poliačik“ a jeho priateľov dostali von. „Hovorím zviera, pretože len zvery jedia pod rečníckym pultom,“ poznamenal Danko.

„Vyzývam toho špindíra, že ja sa nebudem hanbiť za fotky, ktoré mi posielajú moji kolegovia z iných parlamentov,“ pokračoval. Podľa Danka ide o hanbu pre slovenský parlament, aby „taký čmochtoš ukazoval svoje farebné ponožky, jedol pod rečníckym pultom“.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Danka si PS/Spolu myslia, že „teátro“ Igora Matoviča urobilo z neho lídra opozície. „Ale Matovič je len jeden. Ani on si nikdy nedovolil doniesť pizzu do sály, jesť v sále, ukazovať svoje smradľavé ponožky ako Poliačik,“ uviedol šéf parlamentu.

Skupina poslancov z PS/Spolu tvrdí, že vládne návrhy zákonov sa dostali do parlamentu v rozpore s rokovacím poriadkom a nebol dôvod, aby sa o nich rozhodovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa nich trináste dôchodky pre penzistov, zvýšenie rodinných prídavkov o sto percent a zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony ohrozuje verejné financie. Poslanec Beblavý tvrdí, že o pokračovaní nezákonne zvolanej schôdze by mal rozhodnúť Ústavný súd SR.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Danko sa oháňajú právom a pritom ho práve oni porušujú. „Problém je technický, že blokujú rečnícky pult, na to sa nemusím obracať na Ústavný súd,“ dodal a zaprial poslancom dobrú noc aj túto noc.