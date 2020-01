Lučanský: Prvým krokom v boji proti korupcii bola nezávislá voľba policajného prezidenta

BRATISLAVA - Prvým krokom v boji proti korupcii bola nezávislá voľba policajného prezidenta. Povedal to policajný prezident Milan Lučanský, ktorý sa neformálne stretol s medzinárodnou mimovládnou organizáciou Transparency International Slovakia (TIS). Takto reagoval na výskum TIS zameranom na vnímanie korupcie vo svete. Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie umiestnilo na 59. mieste a oproti roku 2018 si pohoršilo o dve miesta.

„Teraz bez akýchkoľvek vplyvov zvonka, spoločne s kolegami, pracujem na reorganizácii policajného zboru a vylepšení našich pracovných postupov," uviedol. Ako Lučanský uviedol, reorganizáciou polícia posilnila vyšetrovanie korupcie v regiónoch. „Začali sme prenikať aj do športovej korupcie, koncom roka sme spracovali protikorupčný e-learning pre zamestnancov štátnej správy, ktorý chceme ďalej rozširovať," pokračoval.

Nedostatky vidí vo vyhľadávaní korupcie, pretože ak občania nahlásia korupciu, tak má polícia dobré výsledky. „Spätne vyšetrovať korupciu, napríklad z informácií, ktoré prinesú médiá, je veľmi náročné, pretože nevieme využiť napríklad informačno-technologické prostriedky. Sú to všetko nepriame dôkazy, ktoré musíme prácne pretransformovať do priamych dôkazov, aby boli použiteľné pred súdom," uzavrel Lučanský s tým, že je potrebné zamerať sa na zmeny v legislatíve.

Dve tretiny prípadov korupcie, ktoré sú potrestané rozhodnutiami Špecializovaného trestného súdu, sa týka súm do 500 eur. Vyplýva to z výskumu TIS. Organizácia pritom zdôrazňuje, že 40 percent všetkých rozhodnutých prípadov sa týka len súm do sto eur. TIS zároveň upozorňuje, že v uplynulom roku klesol aj počet odsúdených politikov, sudcov, policajtov a prokurátorov.

Celkovo je Slovensko v medzinárodnom rebríčku vnímania korupcie podľa TIS za minulý rok na 59. mieste. To znamená o dve miesta nižšie ako v roku 2018 a o päť miest nižšie ako v roku 2016. Z krajín Európskej únie je za Slovenskom len Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko.