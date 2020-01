Sólymos zverejnil status s ospravedlnením: Politici mu ho začali vo veľkom komentovať

Kolegovia z Mosta-Híd sa ho zastali. Šéf strany Béla Bugár si dokonca želá, aby na kandidátke ostal. Sólymos sa k incidentu nechcel bližšie vyjadrovať, po krátkom vyhlásení sa postavil a odišiel. Dôvodom demisia bola potýčka so zamestnancami pred reštauráciou v centre Bratislavy. Včera sme zverejnili aj video incidentu, ktoré zachytáva dianie potom, čo vyšli z podniku. Čo celý incident spustil však zo záberov nie je jasné.

Chcem, aby bol na kandidátke

Svojho kolegu a dlhoročného priateľa sa zastal aj Bugár. „Sme ľudia a niekedy urobíme aj chyby. Laci sa dnes napriek tomu zachoval, ako chlap a za jeho včerajší prešľap bez váhania vyvodil politickú zodpovednosť, odstúpil z funkcie ministra životného prostredia,“ uviedol na sociálnej sieti s tým, že chce, aby zostal na kandidátke.

Vážime si toto gesto

Podľa Petra Antala spravil gesto, ktoré si ľudia budú pamätať. „Verím však, že politike nepovedal posledné slovo,“ napísal na Facebooku. „Bolo mi potešením s tebou spolupracovať z mojej pozície predsedu výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,“ dodal. Edita Pfundtner takisto v komentári pod Sólymosovým statusom uviedla, že sa tak štandardne nespráva. „Modlím sa za tvoju mamu, dúfam, že sa čoskoro uzdraví.“

Status komentovali aj koaliční partneri. „Vždy si bol slušný a férový človek, každý môže mať zlý deň,“ uviedol Ján Podmanický. Vyjadril sa aj Ján Figeľ. „Na vlastné zlyhanie si reagoval bezprecedentne a dal si tým príklad pre mnohých v dnešnom slovenskom verejnom živote,“ napísal. „Hore hlavu a prajem celej rodine všetko dobre,“ doplnil Dušan Tittel.

„Laciho poznám ako slušného človeka, bol to minister bez škandálov, preto mu držím palce, aby toto náročné obdobie zvládol,“ napísal Pavol Abrhan. Pridal sa k nim aj Alojz Přidal. „Aspoň jeden, ktorý vie čo sa patrí. Ja to rozhodne oceňujem. Kiež by sa konzekvencie, ktoré pre seba vyvodil, stali precedensom pre verných činiteľov v budúcnosti. Človek môže pochybiť i padnúť. Ale dôležité je poučiť sa vstať a ísť dalej. Ja verim, že sa mu to podarí. Prvý krok už chlapsky spravil. Laci drž sa,“ napísal bývalý poslanec KDH. „Chlapsky ste sa k tomu postavil a čo je na našu politiku nevídané. Prajem veľa šťastia,“ uviedol kandidát za stranu Dobrá voľba Roman Osika.

Nemal by ani kandidovať

Odstupujúci minister životného prostredia by sa mal vzdať miesta aj na kandidačnej listine svojej materskej strany. Nemal by sa teda uchádzať ani o poslanecké kreslo vo februárových parlamentných voľbách. Myslí si to politologička Darina Malová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. „Myslím si, že by mal odstúpiť aj z kandidátky do volieb. Politici, korí nedokážu kontrolovať svoje správanie, by si mali veľmi dobre rozmyslieť, či sú v politike na pravom mieste,“ povedala Malová.

Podľa politologičky bolo odstúpenie ministra „jediným možným riešením“. „Tento incident je veľmi medializovaný a môže priťažiť aj strane Most-Híd v nasledujúcich voľbách,“ dodala. Sólymos sa nachádza na treťom mieste kandidačnej listiny Mostu-Híd. To, či na nej po včerajšom incidente aj ostane, nie je jasné.

Spravil len to, čo mal

Bez ohľadu na to, čo bolo dôvodom osobného zlyhania Sólymosa v stredu večer, je možné konštatovať, že jeho okamžité vyvodenie politickej zodpovednosti bolo adekvátnou reakciou. V diskusii na Tablet.TV to uviedol publicista Juraj Hrabko. „Pán minister urobil, po tom, čo sa mu prihodilo, to, čo by mal urobiť každý ústavný činiteľ a čo ľudia právom očakávajú. Priznal chybu, ospravedlnil sa a oznámil demisiu,“ povedal. Skutočnosť, že k skratovému konaniu došlo na konci volebného obdobia podľa neho môže znamenať, že sa Sólymosovi demisia podáva ľahšie, nič to však nemení na tom, že postupoval správne.

„Pridal trochu práce pani prezidentke Čaputovej, ktorá bude musieť na návrh premiéra dočasne poveriť vedením rezortu niekoho iného,“ konštatoval Hrabko. Dodal, že vyvodenie politickej zodpovednosti za incident ešte neznamená, že ho nemôže ďalej vyšetrovať polícia a prípadne vyvodiť aj sankcie.