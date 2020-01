Rašiho úrad podporil vlani rozvoj slovenských regiónov: Rozdelil takmer 22 miliónov eur

"Aj v roku 2020 pokračujeme v systematickej podpore a pomáhame slovenským regiónom sa plnohodnotne rozvíjať. Do 16. januára je otvorená ďalšia výzva na poskytnutie dotácií na regionálny rozvoj v celkovom objeme 1 110 178 eur,“ uviedol v tlačovej správe vicepremiér Richard Raši, ktorý v stredu navštívil obec Skýcov a mesto Zlaté Moravce. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu má v kompetencii agendu regionálneho rozvoja od januára minulého roku.

Práve obec Skýcov a mesto Zlaté Moravce za minulý rok získali dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Projekty sú zamerané najmä na zlepšovanie turistickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu a zatraktívnenie prostredia na trávenie voľného času pre obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta a obce. Obci Skýcov bola v rámci výzvy schválená dotácia na výstavbu turistickej rozhľadne na Vápennom vrchu vo výške 34 388 eur a mestu Zlaté Moravce vo výške 40 000 eur na revitalizáciu parku Janka Kráľa.

Cieľom oboch projektov je dobudovať a renovovať turistickú infraštruktúru pre rozvoj cestovného ruchu. Podľa ÚPVII to prinesie zlepšenie a zatraktívnenie miest na trávenie voľného času pre obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta, čo v konečnom dôsledku podporí ekoturizmus a prispeje aj k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

Každý žiadateľ môže na jeden projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur, pričom musí projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 10 percent. O finančnú podporu môžu žiadať obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky, poštou alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti musí byť priložený popis projektu, plán aktivít projektu a jeho rozpočet, ako aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak bude žiadateľ projekt realizovať v partnerstve, súčasťou musí byť aj vyhlásenie o partnerstve.