Bugár, Sulík a Hlina budú tráviť sviatky doma v rodinnom kruhu

„Určite budem tráviť sviatky doma s rodinou, čo očakávate od konzervatívca. Čiže sa teším na sviatky a presne viem, čo budem robiť,“ vyhlásil Hlina. Dodal, že s rodinou budú dodržiavať viaceré vianočné tradície. „Keďže nebudeme u mojej mamy na Orave, tieto Vianoce to riskne manželka a bude variť kapustnicu. Budem sa musieť tváriť, že mi chutí rovnako. Samozrejme, pôjdeme aj na polnočnú, tak sa teším,“ dodal predseda KDH.

Aj Richard Sulík bude sviatky tráviť s rodinou. „Venujem všetok svoj čas kampani a príprave programu SaS, aby boli naše riešenia čo najlepšie pripravené do novej vlády. Počas Vianoc ľudia, samozrejme, trávia čas so svojou rodinou a politiku sledujú pomenej, čomu sa vôbec nečudujem. Svojim deťom počas Vianoc vynahradím čas, ktorý som s nimi nebol a do volieb ani nebudem, preto sa budem plne venovať mojej rodinke,“ povedal Sulík. Dodal, že varenie má na starosti on, keďže to je jeho hobby. „Ale aj moja družka varí výborne, tak sa v kuchyni aj vystriedame,“ poznamenal Sulík.

Ani u Bélu Bugára to nebude inak, sviatky strávi doma s rodinou v Šamoríne. „V našej domácnosti sú dve vynikajúce kuchárky, moja manželka a svokra, ktoré dokážu vyčarovať množstvo chutných tradičných jedál. Pre mňa a pre moju rodinu vianočné sviatky začínajú adventom, počas ktorého chodíme na ranné anjelské omše. Roráty sú neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia. Vďaka nim sa stíšime a odoláme komerčnému predvianočnému zhonu,“ vyhlásil predseda Mostu-Híd. Uviedol, že do kostola chodí s rodinou pravidelne počas celého roka, nielen na Vianoce.