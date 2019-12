Veľká politická PREDPOVEĎ: Astrológ o tom, čo sa stane do roka a do dňa! Veľký zlom, bez Kollára to nepôjde

BRATISLAVA – Budúci rok bude pre nás naozaj kľúčový. Koncom februára sa budú konať parlamentné voľby, ktoré môžu veľa zmeniť. No nemusia. Celebritný astrológ Niro sa pozrel na to, čo je pre Slovensko pripravené vo hviezdach. Čaká náš rok plný starostí a problémov. Politici budú musieť odložiť svoje egá bokom, vytvoriť koalíciu totiž vôbec nebude jednoduché a bez Borisa Kollára to nepôjde.

Zdá sa, že povolebná situácia nebude vôbec jednoduchá. Celebritný astrológ pre Topky prezradil, že ani súčasná koalícia, ani opozícia nedokážu zostaviť vládu bez Borisa Kollára a jeho strany. Za skokanov roka označil okrem lídra Sme rodiny aj Igora Matoviča. Naopak čiernym koňom je Marian Kotleba, ktorého voliči prehovoria až vo volebných miestnostiach. Veľký zlom nastane až v septembri. Podľa Nira sa „do roka a do dňa“ budú konať predčasné voľby, pretože ani jedna vláda nebude mať životnosť štyri roky.

Štvorkový rok plný starostí

Celý budúci rok je tzv. štvorkový rok, súčet číslic je štyri. „Treba sa pripraviť na to, že to bude rok o starostiach, problémoch, prekážkach. Bude sa vyžadovať veľa pokory zo strany ľudí. Musíme dokázať prijať veci, ktoré nie sú veľmi príjemné a v ktorých je potrebné potlačiť ego,“ povedal pre Topky astrológ. To však bude predstavovať veľký problém.

Zdroj: Getty Images

„Všetci lídri, ktorých máme, či už nových, alebo starých strán, majú svoje vlastné ambície a záujmy. Je to pre nich gro – naplniť si ich. Až na druhom mieste je vyšší záujem. Jediná vec, ktorá týchto ľudí zjednocuje, je Smer. Každý deklaruje, že je to pre nich vec, ktorú treba odstrániť. Je to len preto, aby mohli zaujať verejnosť. Samotný pakt o neútočení nie je nič iné len bohapustý kartel týchto strán. Nechcú si brať voličov.“

Úľava nastane až v septembri

Zlom nastane až vtedy, keď sa im podarí zložiť alternatívnu vládu. „Úľava sa ukazuje až niekedy v septembri. Mars je boh vojny – to znamená ja som víťazom a chcem vyhrať. Za akú cenu, to už je jedno, aj keď padne celé vojsko na poli. Takto rozmýšľajú. Až keď sa im podarí zložiť vládu, ukáže sa pravý dôvod, prečo toto všetko robia.“ V opozícii budú veľké hádky a viac ako polovica jej zástupcov si touto formou medzi sebou vybavujú osobné účty.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do roka a do dňa padne vláda

„Paradoxné však je, že kým oni si budú dokazovať, kto má väčšie gule, Robert Fico z toho vyjde s najmenšími odreninami. Čo sa týka politickej scény, a je jedno, či zloží koalíciu Fico, alebo niekto z opozície, celé to bude stáť na vratkých nohách,“ uviedol astrológ. „Ako zlomové vidím to, že nech sa zloží akákoľvek vláda, vidím to tak, že nemá životnosť štyri roky. Dovolím si prorokovať, že „do roka a do dňa“ padne vláda a budú nové voľby,“ uviedol astrológ.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

„Nebudú vedieť spolu fungovať. Jediné, čo ich spája je, že idú proti Smeru. Práve týmto postojom im udržia 20 percent. Budúci rok budeme čeliť starostiam, problémom a prekážkam. Je dôležité byť pokorný a oni nedokážu osobné záujmy podriadiť vyššiemu záujmu.“ Druhou možnosťou podľa neho je, že ak sa niekto bude silou mocou chcieť držať pri moci, bude to aj za cenu menšinovej vlády. „Bude to o korupcii a úplatkoch.“ Astrológ dodal, že Smer voľby vyhrá, no s menším percentuálnym ziskom. „Na druhom a treťom mieste sa bude biť Kiskova strana s Kotlebom.“

Skokani roka a čierny kôň

Skokanmi roka sú Boris Kollár a Igor Matovič. „Bude to veľké prekvapenie po voľbách. Jediný Kollár robí to, že v rámci kampane nie sú moc útoční voči druhým stranám. Ich heslo je pomáhať ľuďom. Ostatní broja stále proti niekomu.“ Pokiaľ OĽaNO a Sme rodina spoja sily, stačila by im jedna malá strana a dokážu vytvoriť vládu, veští astrológ. „Dovolím si povedať, že Matovič s Kollárom by mohli mať spolu až päťdesiat mandátov. Bez Kollára totiž nezostaví žiadna strana vládu – ani koalícia, ani opozícia,“ dodáva na adresu skokanov roka astrológ.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Čo sa týka Mariana Kotlebu, ten je tzv. čierny kôň. „Môže mať okolo 15 až 17 percent. Jeho voliči rozmýšľajú tak, že keď tu má byť bordel, tak poriadny. Keby sa mal Kotleba stať najsilnejšou opozičnou stranu, nechcem si to ani predstaviť. Kotleba so svojou stranou pomaly mení rétoriku, pretože zistili, že tvrdý prístup sa im nevypláca. Vedia, že to nie je cesta.“

Karmické voľby a tiché hlasy Kotlebových voličov

Ak zrátame číslice dátumu volieb (29. 2. 2020), vyjde nám číslo osem. „Osmička je karmické, osudové číslo. Ak zrátame číslice dňa (29), vyjde nám ďalšia dvojka k ostatným. Dvojka znamená hlas alebo reč. V tomto prenesenom slova zmysle tu teda máme dve vrstvy ľudí. Tí, ktorí hlasno prezentujú svoj názor a na druhej strane sú ľudia, ktorí mlčia. Slovo týchto tichých alebo mlčanlivých ľudí sa prejaví práve ako hlas vo voľbách. Preto je Kotleba čierny kôň,“ veští celebritný astrológ Niro.

Zdroj: Topky/Maarty

„Bude to veľmi zaujímavé, ak získa nad 15 percent, lebo sa z neho stane veľký hráč. Uvidíme, kto bude čo rozprávať, lebo bez neho vládu nezložia.“ V období tohto karmického času, ak robíme rozhodnutia zásadného charakteru, dianie okolo nás to ovplyvňuje dlhodobo nielen v politike, ale v každej oblasti života. „Je to veľmi dôležitý dátum. Nasledujúci deň 1. marca do konca mesiaca sa budú strany dohadovať. Od apríla do septembra je po väčšine Mars v kvadrátoch, teda v zlom postavení, voči planétam Jupiter, Merkúr, Urán, Pluto aj Saturn.“

Čaputová rozhodne, akým smerom pôjde politika

Politikom podľa astrológa nepôjde o to, aby sa upravilo všetko, čo v štáte nefunguje. „Po voľbách my ľudia pre nich zapadneme prachom. Budeme počúvať výhovorky a pritom si pôjdu za svojím. Ak pôjdu do koalície PS/SPOLU a KDH, to je ako keby ste dali leva s laňou do klietky. Nedohodnú sa,“ uviedol astrológ. „Prvý náznak toho, ako to bude po voľbách, spraví prezidentka Čaputová. Buď schváli Istanbulský dohovor, alebo nie. Ak ho schváli, budeme mať jasný signál, aká bude politika na Slovensku.“

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zvrat nastane až niekedy v septembri, kedy sa Mars očistí. „Až v septembri je Mars ako tak čistý. Očakávam, že niekedy po letných prázdninách príde zvrat a ku kormidlu sa konečne dostanú ľudia, ktorí budú chcieť naozaj niečo v tomto štáte robiť,“ uviedol Niro s tým, že nikomu tu nejde o zmenu. „Smer si potrebuje zachrániť zadok, lebo či už to bude Matovič, Sulík, alebo niekto iný, pôjdu Ficovi po krku. Budú ho kriminalizovať. Budú sa tu vybavovať osobné účty a nie riešiť problémy štátu a obyčajných ľudí.“