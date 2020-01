Prezidentka Čaputová odovzdala štátne vyznamenania: FOTO Slovensko potrebuje inšpirujúcu víziu

Prezidentka zdôraznila, že každá krajina na svoj úspech potrebuje výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť, a takých podľa nej Slovensko má. „Považujem za česť a privilégium, že všetkým vám, ktorí si teraz prevezmete vyznamenania, môžem v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte určite urobíte,“ povedala Čaputová vo svojom príhovore.

Vážim si všetkých, ktorý na seba vzali riziko

Hlava štátu si podľa svojich slov váži všetkých, ktorí v čase totality vzdorovali spoločenskému zlu aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych. Vyznamenaním ocenila aj tých, ktorí pred 30 rokmi „vzali na seba osobné riziko a spoluformovali hnutie, ktoré zmenilo pomery v krajine tak, že demokracia, ľudské práva a slobody tu po štyroch desaťročiach dostali opäť príležitosť na uplatnenie“.

Mnohí z ocenených podľa prezidentky pracovali na svojom talente, nepremárnili ho, ale, naopak, rozvíjali ho. Vyzdvihla prácu vedeckých pracovníkov, športovcov, ako aj tých, ktorí inšpirovali svojich zverencov a vychovali generácie odborníkov či úspešných reprezentantov Slovenska. Vysoké vyznamenanie si prevezmú aj umelci, ktorí podľa hlavy štátu svoje mimoriadne schopnosti využili pri tvorbe významných diel, oslovujúcich divákov či poslucháčov.

Sľúbili sme si lásku

Podľa Čaputovej sa drvivá väčšina občanov a obyvateľov republiky svojou „každodennou statočnou prácou usiluje o to, aby Slovensko ako štát prosperovalo“. Na slávnostnom ceremoniáli preto poďakovala všetkým, ktorí svojou obetavosťou prispievajú k tomuto cieľu. „Bez poctivej a každodennej práce miliónov ľudí by žiaden štát nemal šancu na úspech. Na státisíce neznámych hrdinov každodennosti preto nesmieme nikdy zabúdať,“ pripomenula hlava štátu.

Ceremónia odovzdávania vyznamenaní sa skončila novembrovou piesňou Sľúbili sme si lásku v podaní speváčky Kataríny Koščovej. Za ocenených sa prihovoril František Mikloško. „Vo svetle osobného prístupu k človeku možno začať budovať znovu dôveru v spoločnosti,“ podotkol Mikloško. „Vo februári 2020 nás čakajú parlamentné voľby. Verme, že budú ďalším krokom k demokratickému a slušnému Slovensku,“ povedal.

Zoznam osobností, ktorým prezidentka udelila štátne vyznamenanie

Peter Zajac

(osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik)

Zuzana Mistríková

(osobnosť r. 1989, patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie)

Branislav Tvarožek

(bojoval proti obom totalitám, spolu s Martinom Janecom sú poslední dvaja príslušníci Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliána a Viesta)

Zora Bútorová

(výnimočná sociologička, jedna z prvých na Slovensku, ktorá sa venovala ženám po páde komunizmu)

Igor Luther

(medzinárodne uznávaný kameraman)

Martin Janec

(člen protifašistického a protikomunistického odboja – vyznamenanie preberá dcéra Katarína Vicianová)

Helena Barancová

(profesorka, dekanka fakulty, venuje sa pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia, je členkou rôznych Vedeckých rád, členkou rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka)

Ján Cibuľa

(prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát nobelovej ceny za mier, jeden z najvýznamnejších rómskych osobností, vyznamenanie preberá syn Davide Cibula)

Alžbeta Rajterová

(muzikologička, dramaturgička, bývala riaditeľka Slovenskej filharmónie, organizátorka hudobného života)

Tibor Soós

(tréner a funkcionár v rýchlostnej kanoistike, výnimočné úspešné trénerské pôsobenie, vychoval niekoľko úspešných olympionikov)

Ondrej Demáček

(stredoškolský učiteľ informatiky)

Mária Šustrová

(doktorka, ktorá sa venuje Downovmu syndrómu)

Jozef Plachý

(jeden z najúspešnejších športovcov Československa)

Silvia Pastoreková

(virologička, úspešná vedecká pracovníčka)

Pavel Sadloň

(za 30 rokov sa ako riaditeľ gymnázia stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky)

Andrej Bán

(fotograf, reportér a publicista)

Klára Kubičková

(historička architektúry)

Rudolf Urc

(režisér, scenárista, dramaturg, významný umelec v oblasti filmového umenia a najmä animovaného filmu)

Milada Horáková

(česká právnička a politička, ktorá je od pádu komunistickej totality v Novembri 1989 považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu, preberá Erika Mačáková, členka Klubu Milady Horákovej)

František Mikloško

(politik, ktorý výrazne prispel k pádu totality)

Celý príhovor prezidentky

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,

Vážení hostia,

Dámy a páni,

včera sme si pripomenuli jeden z najvýznamnejších dní našej novodobej histórie. Oslávili sme 27. výročie vzniku Slovenskej republiky. Tento dátum môžeme považovať za výnimočný deň pre našu spoločnosť z jedného prostého, ale silného dôvodu: drvivá väčšina občanov a obyvateľov republiky sa svojou každodennou statočnou prácou usiluje o to, aby Slovensko ako štát prosperovalo.

Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu či región, pracuje aj pre svoju vlasť. Chcem sa vám preto všetkým poďakovať, že svojou obetavosťou prispievate k cieľu, ktorý by mal byť náš spoločný.

Ak stav našej spoločnosti v niektorých ohľadoch nezodpovedá úsiliu a energii, ktorú do jej rozvoja vkladáte, nie je to určite vaša chyba. Z môjho pohľadu je vlastencom každý, kto svoju prácu robí najlepšie ako vie, kto háji hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch a na úkor vlastného prospechu. Našu úctu si zaslúžite vy všetci, ktorí pestujete čisté a korektné vzťahy s najbližšími, so svojimi kolegami, so svojimi oponentami a s každým, s kým prichádzate do kontaktu. Lebo dobré medziľudské vzťahy vytvárajú tak prepotrebný sociálny kapitál nevyhnutný k tomu, aby sa masa jednotlivcov žijúcich na spoločnom území premenila na spoločenstvo.

Svojho času český spisovateľ Karel Čapek napísal, že kto chce zlepšiť svet, nech najskôr zlepší sám seba a ten úzky okruh života, ktorý osobne vyplňuje. Som presvedčená, že prevažná väčšina našich občanov sa tak aj správa. Bez poctivej a každodennej práce miliónov ľudí by žiaden štát nemal šancu na úspech. Na státisíce neznámych hrdinov každodennosti preto nesmieme nikdy zabúdať. Prosím, aby sme na nich pamätali aj dnes večer pri odovzdávaní vysokých štátnych vyznamenaní.

Dámy a páni,

všetci, ktorí si dnes prevezmú najvyššie štátne vyznamenania Slovenskej republiky, si svoje ocenenie mimo akúkoľvek pochybnosť zaslúžia. Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo? Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych.

Dnes večer chceme oceniť aj osobnosti, ktoré pred tridsiatimi rokmi vzali na seba osobné riziko a spoluformovali hnutie, ktoré zmenilo pomery v krajine tak, že demokracia, ľudské práva a slobody tu po štyroch desaťročiach dostali opäť príležitosť na uplatnenie. Zo strany týchto osobností nešlo o jednorazový akt, po ktorom sa navždy odmlčali, ale o začiatok tridsaťročného každodenného úspešného pôsobenia, na ktoré môžeme my všetci byť právom hrdí.

Štafetu od týchto osobností úspešne prevzali ďalší ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo „sa“ spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí: Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz.

Mnohí z tých, ktorí si dnes večer prevezmú vyznamenania, sa nepochybne narodili s veľkým talentom. Ale je ich zásluhou, že svoj dar nepremárnili, že na ňom pracovali, rozvíjali ho a výsledky sa dostavili. Niektorí vynikli tým, že ich objavy a bádania majú veľkú vedeckú hodnotu.

Ďalší sa narodili s talentom, vďaka ktorému po rokoch nepredstaviteľne tvrdej práce dokázali vo svojej športovej disciplíne prekvapiť celý svet a vytvoriť rekord, ktorý bol pre ich nasledovníkov takmer neprekonateľný.

Iní svoj osobný dar využili tak, že dokázali inšpirovať svojich zverencov, aby išli až na hranicu svojich možností. Vďaka tomu vychovali celé generácie skvelých odborníkov či úspešných reprezentantov Slovenska.

Vysoké vyznamenanie si prevezmú aj umelci, ktorí svoje mimoriadne schopnosti využili pri tvorbe významných diel oslovujúcich divákov či poslucháčov, aby mysleli intenzívnejšie, preciťovali hlbšie, aby sa prejavovali ako osobnosti odvážnejšie a ušľachtilejšie. Spôsob, akým títo umelci slúžili svojmu talentu, bol zároveň aj službou verejnosti.

Spomenúť musím tiež ocenených, ktorí svoj život venovali tomu, aby pomáhali iným k plnohodnotnému životu. Solidarita s ľuďmi, ktorí nedokážu svoje problémy riešiť sami, je súčasťou kultúry duše každého spoločenstva.

Vážené dámy a páni,

považujem za česť a privilégium, že všetkým vám, ktorí si teraz prevezmete vyznamenania, môžem v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte určite urobíte.

Naša krajina potrebuje pre svoj úspešný rozvoj realistickú a inšpirujúcu víziu, potrebuje neustále zdokonaľovať infraštruktúru štátneho úspechu. Potrebuje toho ešte oveľa viac, ale podstatné je, že máme to najdôležitejšie, čo každá krajina pre svoj úspech potrebuje: Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť. Som preto veľmi poctená, že vám budem môcť odovzdať najvyššie vyznamenania, akými Slovenská republika disponuje.

Dámy a páni, ešte raz vám ďakujem a blahoželám.