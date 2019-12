Prezident nemôže nikoho prinútiť zostať členom vlády: Demisiu musí prijať, hovorí politológ

BRATISLAVA - Prezident nemôže nikoho prinútiť zostať členom vlády proti svojej vôli a odmietnuť demisiu. V jeho rukách je jedine čas, kedy ju príjme. Uviedol to vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Erik Láštic. Reagoval tak na situáciu okolo ministerky Andrey Kalavskej (nom. Smer-SD), ktorá v pondelok 9. decembra ohlásila svoju demisiu, no až dnes si ju na stretnutie zavolala prezidentka Zuzana Čaputová.

„V súčasnom znení Ústavy SR nevidím priestor na to, aby prezident mohol odmietnuť demisiu, teda prinútiť niekoho, aby zostal členom vlády proti svojej vôli,“ uviedol Láštic. Podľa neho ústava hovorí o tom, že prezident prijíma demisiu. Šéf katedry ale pripomína, že prezidentka nemá časový rámec, v ktorom by musela ministra odvolať. „Súčasne platí, že ústava nedáva prezidentovi konkrétne časové limity na prijatie demisie. V praxi to znamená, že prezident môže s rozhodnutím o prijatí demisie počkať,“ vysvetlil.

V minulosti tak urobil exprezident Andrej Kiska pri demisii ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. „Na konci novembra 2018, keď Lajčák podal demisiu, Andrej Kiska čakal, medzičasom sa po vzájomných rokovaniach rozhodol minister demisiu stiahnuť a vo funkcii zostať,“ priblížil situáciu politológ.

Podanie demisie prezidentovi sa podľa neho dá niekedy vnímať aj ako snaha ministra posilniť svoje postavenie. „Keď podal demisiu Miroslav Lajčák, dostal explicitnú podporu celej vlády, vrátane jej predsedu,“ spomína Láštic. Ponuka demisie môže byť podľa politológa vnímané tiež ako symbolické gesto. Ako príklad uviedol ministra Františka Kašického (Smer-SD), ktorý po nešťastí v Novákoch ponúkol svoju funkciu. Vtedajší minister však demisiu len ponúkol premiérovi, nepredložil ju oficiálne prezidentovi.