Poslanci prerokovali viaceré zákony: Bankový odvod sa zdvojnásobí, v piatok sa nebude hlasovať

Plénum vo štvrtok schválilo 74 hlasmi zo 126 prítomných poslancov novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Poslanci o nej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Tento osobitný odvod mal prestať platiť od budúceho roka. Po novom má fungovať aj naďalej a od budúceho roka sa má zvýšiť na 0,4 %. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.

Minister financií Ladislav Kamenický poznamenal, že sa dostal do situácie, keď musel hľadať zdroje a chce doručiť rozpočet, ktorý bude spĺňať pravidlá zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý ukladá, že maximálna hranica deficitu je 0,49 % HDP. Bankový odvod platí na Slovensku od roku 2012 a bol zavedený na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív.

Čistý zisk slovenského bankového sektora po zdanení bol v roku 2018 takmer 640 miliónov eur, za prvý polrok tohto roka dosiahol 346 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o dve percentá. Ziskovosť bankového sektora meraná priemernou hodnotou rentability vlastného kapitálu bánk je v krajinách Európskej únie 6,5 %, zatiaľ čo na Slovensku je to podľa rezortu viac ako 11 %. Ministerstvo bude o novele zákona, tak ako je zvykom pri podobných zákonoch, informovať aj Európsku centrálnu banku.

NBS upozorňuje na riziká

Na riziká zvýšenia bankového odvodu upozornila Národná banka Slovenska, podľa ktorej zasiahne ziskovosť celého bankového sektora. NBS vyčíslila, že kým súčasný 0,2-percentný odvod tvoril približne 16 % zo zisku bánk v roku 2018, zvýšený 0,4-percentný odvod by predstavoval až 33-percentný podiel. V prípade poklesu zisku v krízových rokoch môže odvod tvoriť podstatnú časť zisku.

Proti návrhu sa od začiatku stavia Slovenská banková asociácia, ktorá upozorňuje na ohrozenie stability bankového sektora. Hoci podľa asociácie patrí sektor medzi najstabilnejšie v EÚ, odvodové zaťaženie bánk je najvyššie. Rizikom sú aj klesajúce úrokové marže, ako aj pokles ziskovosti bankových domov na Slovensku.

Plénum schválilo novelu SNS

Novelu zákona o dani z príjmov z dielne koaličnej SNS, ktorou sa má zaviesť inštitút podnikových bytov, plénum vo štvrtok schválilo. Poslanci ním chcú podporiť mobilitu pracovnej sily. "Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, teda zo zdrojov podnikateľského prostredia," priblížil poslanec SNS Radovan Baláž.

Zavádza sa tak osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov za presne vymedzených podmienok. "Pre vlastné budovy slúžiace na ubytovanie zamestnancov je na strane zamestnanca zavedené oslobodenie nepeňažného príjmu," uviedli poslanci. Bytová výmera však nebude môcť presiahnuť viac ako 100 štvorcových metrov.

Podľa prechodných ustanovení sa navrhovaný spôsob odpisovania budov použije aj na budovy zaradené a odpisované do 31. decembra 2019, pričom tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020. Navrhované oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov sa prvýkrát použije pri poskytovaní ubytovania po 31. decembri 2019. Novela zákona má začať platiť od 1. januára budúceho roka.

Propagácia pedofílie, zoofílie či nekrofílie bude trestným činom

Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík, ako sú napríklad pedofília, zoofília či nekrofília, bude novým trestným činom. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok odsúhlasili poslanci Národnej rady SR. Právnu úpravu predložili poslanci z koaličnej SNS. Novou legislatívou sa do Trestného zákona dopĺňa skutková podstata nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík.

Ak je propagácia týchto činov preukázateľne vykonávaná za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít, nebude podľa novely považovaná za trestnú. Nová legislatíva má zabezpečiť ochranu spoločnosti voči podpore a verejnej propagácii rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília.

Nové prísnejšie pravidlá

Predkladatelia poukázali na to, že najmä internet a sociálne siete umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie šírenie správ aj nemravného obsahu. Preto je podľa nich nevyhnutné stanoviť nové prísnejšie hranice pred týmito "osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti". Poslanci poznamenali, že návrh je aj reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, ktoré ich podľa slov predkladateľov svojim obsahom propagovali, respektíve ospravedlňovali.

Na základe pozmeňujúceho návrhu predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka sa z novely vypustili definície nových pojmov "pedofília", "nekrofília" a "zoofília" vzhľadom na to, že ich definície sú obsiahnuté v Medzinárodnej klasifikácií chorôb. Novela má byť účinná od 1. januára 2020.

V piatok sa nebude hlasovať

V piatok nebudú poslanci Národnej rady SR hlasovať. Mal by sa tak vytvoriť dostatočný priestor na diskusiu o zákone roka, teda o štátnom rozpočte. Plénum schválilo procedurálny návrh, ktorý v mene troch poslaneckých klubov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, predniesol poslanec Smeru-SD Róbert Puci.

Diskusia k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa začne v piatok od 9. hodiny ráno. Dohodli sa na tom poslanci na grémiu ešte pred začiatkom 53. schôdze parlamentu. Zákon roka počíta v roku 2020 s deficitom 0,49 % hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok schválila vláda 14. októbra, Slovensku sa podľa neho v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

Deficit verejných financií by mal byť 0,68 % HDP v tomto roku, v budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Hrubý dlh verejnej správy by však mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Na konci horizontu tak rozpočet očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP.

Rezort financií už pripravil aj zmeny v rozpočte, schválil ich v pondelok parlamentný finančný výbor. Upravujú sa príjmy aj výdavky, niektorým kapitolám ako ministerstvu práce či pôdohospodárstva vzrastú výdavky. Ministerstvo zároveň upustilo od zámeru zvýšiť spotrebnú daň pri tabaku. Šéf rezortu Ladislav Kamenický sa zároveň vyjadril, že by bolo dobré, ak parlament rozpočet schváli a vyhne sa tak rozpočtovému provizóriu. Výrady k zákonu roka totiž má opozícia, koaličná SNS sa vyjadrila, že rozpočet podporí, aj keď s výhradami.