Andrej Danko je zmätený: Nedokážem pochopiť sabotáž ministra Richtera, vyhlásil

Vyššie minimálne dôchodky, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov, zavedenie rekreačných poukazov, iniciatíva za zastavenie zdražovania liekov. To všetko sú reálne kroky, ktorými sa SNS snaží zlepšiť život dôchodcom. „Nech si ľudia zhodnotia, čo sme dokázali. Za všetko, kde sme mohli pomôcť ľuďom, sme tvrdo bojovali,“ zdôraznil predseda národniarov Andrej Danko.

Zvýšenie minimálnych dôchodkov po odpracovaní 30 rokov z 285,90 € na 334,29 € odsúhlasil parlament ešte na októbrovej schôdzi. Vďaka SNS si tak poberatelia najnižších penzií mesačne prilepšia o 48,40 €, čo ročne predstavuje sumu až 580,80 €. Podľa predsedu národniarov sú tri mesiace dostatočný čas na to, aby tieto zmeny stihla Sociálna poisťovňa zapracovať. „Bol som v šoku, keď mi nominant Smeru, riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny povedal, že zrejme nenájde peniaze na ich vyplatenie. Považujem za politické chrapúnstvo, ak SNS presadí minimálne dôchodky a z čistého kalkulu to ide teraz niekto brzdiť,“ kritizoval Andrej Danko. „Nedovolím, aby boli naše staré mamy a starí otcovia ukrátení o to, čo si právom zaslúžia. Veď tomuto štátu obetovali roky svojho života. Ak minister práce a sociálnych vecí Ján Richter bude tvrdiť, že nenájde peniaze na vyplatenie penzie, bude mať so SNS vážny problém,“ avizoval predseda Andrej Danko. Ako ďalej upozornil, nevyplatenie vyšších minimálnych dôchodkov, na ktoré majú naši seniori vďaka SNS zo zákona nárok, môže dokonca napĺňať podstatu trestného činu.

Ako už skôr Andrej Danko podotkol, v budúcej vláde by národniari zároveň chceli tiež otvoriť diskusiu na tému celého dôchodkového systému. Práca, ktorú má poslanecký klub Slovenskej národnej strany za sebou je zrkadlom ich systémovej práce. Zákony sa nerodia ľahko a neuvádzajú sa len tak do života. SNS rozprúdila stojaté vody a spravila v mnohých aspektoch viac, ako Smer-SD počas svojej jednofarebnej vlády. „To je skutočná pravda o politike SNS. A aj keď čelíme kritike, zadosťučinením bude pre mňa 250-tisíc spokojnejších dôchodcov,“ uzavrel predseda SNS Andrej Danko.