ROZHOVOR s Andrejom Dankom: Počul som, že Pellegrini by šiel do vlády aj s Progresívnym Slovenskom

BRATISLAVA - Líder SNS Andrej Danko už dlhodobo kritizuje vzťahy v koalícii, no v inej by si nevedel predstaviť fungovať. Interné veci Smeru nekomentuje, no vadí mu, že jedno povie Robert Fico a jedno povie Peter Pellegrini. Koalíciu s Ľudovou stranou Naše Slovensko vylúčil. Zároveň dodal, že nutne nemusí byť SNS ani vo vláde. Podľa neho minister práce Ján Richter kazí jeho prácu a vzťah Fica a Pellegriniho je nový fenomén.

Danko predstavil kandidátku strany, ktorá bude podľa jeho slov takmer totožná s minulou. Väčšie zmeny v nej nemusel robiť. „Poslanci SNS sú jediní, ktorí ostali v strane, s ktorou do parlamentu prišli. Je to devíza, z ktorej ťaží aj Smer-SD aj Most-Híd,“ povedal Danko s tým, že Most už pol roka nevie garantovať v hlasovaní svoje hlasy. Tesne predtým oznámil Peter Marček zo strany Hlas ľudu uviedol, že so SNS ešte prebiehajú rokovania. Danko uviedol, že príde čas na spájanie síl, no to bude možné až po parlamentných voľbách.

VIDEO Pozrite si prvú časť rozhovoru

Kandidátka sa meniť nebude

Kandidátka sa však meniť nebude. „To je vylúčené.“ Na utorkovej tlačovej konferencii Danko predniesol aj výzvu premiérovi a ministrovi financií a skritizoval proces tvorby štátneho rozpočtu. Vzťahy v koalícii sú však napäté už dlhodobo. „Je nekritizujem bezdôvodne,“ povedal v rozhovore. „Nie je to o tom, že niekto chcem do usmievavého Pellegriniho útočiť. V žiadnom prípade. Nezaujímajú ma emócie, ale práca. Ja už si s nimi neviem rady.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak bude Richter kaziť moju prácu, pôjde proti nemu

Danko skritizoval aj ministra práce Jána Richtera i tabakovú daň. „Ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému chýbalo 100 miliónov, tak si vymyslel, že zdvihne ceny cigariet. Bez toho, aby sa niekoho spýtal a ešte to aj prešlo na vláde.“ Situácia v koalícii je v stave, ktorá prekračuje hranice. „Chcem vyvinúť spoločenský tlak na Richtera, prečo nemajú v databáze zoznamy dôchodcov,“ uviedol. „Ak to prekročí hranicu, že nejaký politický minister, konkrétne pán Richter, bude kaziť moju prácu. Tak pôjdem proti nemu. Richter nebude ničiť prácu, ktorú sme v parlamente urobili,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Napriek napätiu však podľa Danka treba dovládnuť. „Je tu nový fenomén. Vzťah Fica s Pellegrinim. Fico si vyžiada 50-dňové moratórium, Pellegrini povie, že je to hlúposť, na to Madej ani nehlasuje. SNS má byť zase slušná a na konci dňa si to zlíznuť,“ uviedol. Pellegrini chce byť podľa jeho slov kamarát aj s prezidentkou aj so šéfom Smeru. „Ja chcem vedieť, kto mi za Smer podá ruku,“ Interné veci Smeru ho nezaujímajú. „Zaujíma ma to, že iné mi povie Fico a iné si povie Pellegrini.“ Napriek tomu, si Danko nevie predstaviť inú koalíciu. „Vláda, ktorá vznikne s Kotlebom, môže zabudnúť na západ aj na východ.“

Nadviažem na vzťahy v koalícii, lebo pre fungovanie vlády sú dôležité. Posledné týždne sa v kuloároch povráva, že Smer by bol ochotný ísť do vlády s Kotlebovou ĽSNS, prípadne s ich tichou podporou, aj keď to oficiálne popreli.

To som nikdy nepočul. Počul som však o tom, že Pellegrini by išiel do vlády s Progresívnym Slovenskom. Veď povedal, že ani Kiska mu nevadí. To je úplný extrém. Nepočul som nikdy ani Fica, ani Pellegriniho hovoriť o ĽSNS.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ani ste sa s nimi o tom nerozprávali?

Nie nikdy. Ale keď som počul Pellegriniho hovoriť o vláde s Kiskom, neveril som vlastným ušiam. Tiež som počul, že v hre sú rôzne zaujímavé koalície, ktoré by mohli vzniknúť. Od nás niekto vyžaduje koaličnú zodpovednosť a lojálnosť a na druhej strane tu prebiehajú rokovania?

Nepovedala by som, že sú to rokovania. Premiér to hovoril v štýle, že nikoho nevylučuje.

V čom?

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Myslím spoluprácu Pellegriniho a Kisku.

Išli by ste do vlády a Andrejom Kiskom? Áno. To je jasná odpoveď. Myslím si, že určitá časť Smeru má veľmi blízko k Štefunkovi. Keď si pozriete na čom zbohatol Štefunko, pochopíte previazanosť a prepojenie. To je na veľmi dlhý rozhovor. Keď som vám povedal, že chcem vedieť principiálne, kto riadi Smer, kto mi podá ruku, nech si za tým stojí, to je celý problém, čo ma zaujíma. Či má Pellegrini dobrý vzťah s prezidentkou, lebo si ho vybudovali, to je ich vec. Neriešim to. Ja som principiálny človek. Táto koalícia tu je, ťažko sa rodila, ťažko sa udržiava. Zodpovednosť vo vláde už dávno nezodpovedá rezortom. Béla Bugár už dávno stratil vplyv, ktorý mohol mať v rámci vlády. Napriek tomu sme boli ticho. To isté platí aj o Petrovi Pellegrinim, ktorý sa neobťažoval prísť a vysvetliť koaličnej rade ani rozpočet, ani iné veci. Uveril tomu, že môže vládnuť sám a tak to aj vyzerá. Ja som seriózny vo veciach, ktoré nás spájajú, ale Ján Richter nebude ničiť prácu SNS.

S kým by ste si teda vedeli predstaviť vládu?

Stále sa pýtate s kým áno a s kým nie. Ja chcem riešiť veci, ktoré ľuďom reálne pomôžu. Nechcem hrať hru s tými áno, s tými nie...Chcem zabojovať o program. Verím, že sa ľudia preberú a nebudú riešiť len to, či ste naľavo, alebo napravo. S Kiskom alebo s Ficom. Núkam ľuďom strednú cestu a nemusím byť za každú cenu vo vláde. Chcem realizovať zmeny, ktoré je nutné a potrebné zaviesť nielen v živote, ale aj v politike. Chcem diskutovať o strategických veciach, ktoré musí štát akútne riešiť. Slovensko zaspalo v mnohých smeroch. Na druhej strane sú hodnotové veci, v ktorých mám nemenný a principiálny postoj.

Čo sa týka sporného zákona o predĺžení moratória zo 14 na 50 dní. Prezidentka to vetovala a odmietol to aj ústavnoprávny výbor.

Bol to dlhý proces. S týmto návrhom prišiel Robert Fico. Ja som navrhoval systémové riešenie, aby boli na volebný prieskum vydávané licencie. Keď sa prieskum zverejní, musí byť jasné, kto ho zadal a koľko stojí. Najprv sme sa bavili o tridsiatich dňoch a s tým som nemal problém. Následne prišiel poslanecký návrh Smeru. Marián Kéry žiadal päťdesiat dní. Povedal som dobre, ale chcel som, aby zmizlo povolanie za identifikáciou kandidáta. Zneužíval to Team Vallo. Vyvolával predstavu politickej strany profesiou. Klamali na hlasovacích lístkoch.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nastalo hlasovanie a poslanec Kéry ma oklamal. Nedal hlasovať o spojených bodoch a zahlasovalo sa len o jednej veci. Do toho prišiel šok, Most sa úplne zdržal a prešlo to s hlasmi ĽSNS. Za úplnú drzosť považujem to, že vysoký predstaviteľ Smeru – predseda vlády povie, že on je proti. Pellegrini je vlastne proti tomu, čo si vypýtal Fico. Potom za to už nehlasoval ani Madej (predseda ústavnoprávneho výboru za Smer, pozn. red.). Áno, SNS sa k tomu postaví, prehodnotím to a budem informovať o stanovisku Smer. Dnes vidíme, že poslanci Smeru za týmto návrhom nestoja jednotne. Ak neukážu svoju jednotnosť, nemám dôvod podporovať takýto návrh. Vyzerá to tak, že Fico je zlý policajt, Pellegrini dobrý policajt. A každý tvrdí niečo iné. Skúste tak vládnuť.

Pellegrini a Fico však navonok pôsobia, že sa zhodnú.

Prax nám ukazuje, že to tak nie. Reagujú a konajú rôzne.

Áno, ale navonok sa postavia vedľa seba a tvrdia, že v Smere nie je napätie a na všetkom sa dohodnú. Vyvolávajú dojem, že sú jednotní. Aj keď potom tvrdí každý niečo iné.

To je cieľ.

Ako sa potom v takej koalícii vládne?

Príkladom je stratifikácia. To bol vrchol bláznovstva. Základná filozofia je, že na vládu nemôže ísť materiál, ktorý nemá absolútne podporu. Pri minimálnej mzde to bolo to isté. Ja nekonám v týchto veciach pudovo. Hrávam šach a systém hrania prenášam do života veľmi často.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V jednom z rozhovorov ste skritizovali prezidentku Čaputovú, že priniesla do prezidentského paláca politiku a že sa prezidentský palác stal...

...sídlom Progresívneho Slovenska.

Ako ste to mysleli?

Všetci, ktorých tam má, pochádzajú z Progresívneho Slovenska. Ja som tu zo SNS nedoniesol nikoho, možno jedného človeka. Ona tam má ľudí z PS a len si to vymieňajú. Raz ide poradca od Valla k nej, potom odíde od nej naspäť... Veď oni sú všetci majetkovo a personálne prepojení. Politicky ovládli prezidentský palác. Ja som si myslel, že prezident má byť apolitický. Skúsim protiotázku. Nehrá prezidentka v prospech opozičných politických strán? Odpoveď všetci poznáme a vtedy musí každý uznať, že vo funkcii apolitická nie je.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aj Smer má majetkovo a finančne prepojených ľudí na mnohých miestach, úradoch a sú tam doteraz.

Ale prezidentský úrad je svätý. Prezident má byť apolitický aj podľa Ústavy. Ako to môžete porovnať? Výkonná moc je iná. Ja som si do parlamentu nikoho nedosadil. Celé leto som bol bez ochranky a som druhý človek v tomto štáte. Prezident je apolitický. Prezidentský úrad sa dnes stal centrálou Progresívneho Slovenska a toto mi vadí. Nerobil to ani Ivan Gašparovič, ani Rudolf Schuster. Toto pani prezidentka porušila a s ohľadom do budúcnosti je to nebezpečné. Ani Andrej Kiska si nedovolil tie veci, ktoré si dovoľujú poradcovia prezidentky. Ona za to nemôže, je nástrojom svojich poradcov.

Stále dookola opakujete vplyv Denníka N, Sme a tak ďalej. Čo Hlavné správy, Magazín 1, ktoré píšu v niekoho prospech, sú ovplyvnené a sú to konšpiračné weby.

Ako to môžete porovnať? Konšpiračnejší denník nie je. Je to taký plátok, ako keď sa za komunizmu Pravda venovala komunistickej strane. V roku 2017 na jar som povedal, že Andrej Kiska si založí stranu. Hovoril som, že PS, Spolu a Za ľudí sa spoja. Dôjde k čachrom a na čele SaSky bude Mistrík a že dôjde k spojeniu. Hovoril som o tom. Kiska sa hrá. Do mesiaca uvidíte prieskumy, že nová strana takto založená môže poraziť Smer. Niekde na rozhraní bude OĽaNO, SNS, Kollár a KDH. Sú to veľké mediálne hry. Nikto sa dnes nepýta odkiaľ má Harabin 300-tisíc, odkiaľ majú ostatní peniaze? Ja mám poctivý rozpočet, môžem len snívať o tom, čo má k dispozícii napríklad taký Kiska.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na záver k voľbám. Čo je hlavnou prioritou vášho programu?

Je toho veľa a myslím, si, že ľudia vedia, čo chcem meniť. Každá nová vláda, ktorá príde, musí investovať do diaľnic a nemocníc. Sú to infraštruktúrne projekty, ktoré sa tu tridsať rokov neriešili. To je pre mňa priorita, ktorú považujem za alfu a omegu, aby sa Slovensko niekam posunulo. Chcem lepší život pre Slovákov a Slovenky, plánujem ďalej znižovanie daní, sociálnu spravodlivosť. Trvám aj na ďalšom rozvoji cestovného ruchu, športu...