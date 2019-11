Premiér Pellegrini otvorene: Slovensko by malo zdieľať smútok s rodinami obetí

BRATISLAVA - Slovensko by malo zdieľať smútok s rodinami obetí a uctiť si pamiatky tých, ktorí sa domov nevrátili. Povedal na brífingu po mimoriadnom rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini v súvislosti s vyhlásením štátneho smútku. Vláda dnes rozhodla, že Slovensko si uctí obete stredajšej tragickej havárie autobusu v piatok od 8:00 do 20:00.

V stredu zahynulo 12 ľudí pri zrážke autobusu s nákladným autom pri Nitrianskych Hrnčiarovciach v okrese Nitra. Ďalších takmer 20 ľudí sa zranilo. Podľa premiéra niektorí ešte stále bojujú o život v nemocniciach.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Premiér sám ešte v stredu večer prišiel na miesto nehody. „Obraz, ktorý som videl, mnou zatriasol. Človeka až zamrazí, keď si uvedomí, že sa len pred niekoľkými hodinami domov viezli ľudia, ktorých život sa zrazu skončil. Boli medzi nimi aj deti, ktoré mali celý život pred sebou. Mali svoje plány a sny. Ich rodina má za sebou asi najťažšiu noc života," povedal Pellegrini a poďakoval všetkým záchranným zložkám za ich odvedenú prácu.

„Človek sa sám seba pýta, či svoj život zbytočne neničíme večnými škriepkami namiesto prežívania plnohodnotných chvíľ so svojimi blízkymi," dodal premiér. Na záver vyzval, aby sme sa vo svojich životoch vedeli tešiť z každej chvíle, ktorá nám bola dopriata.

Ministri vyjadrujú všetkým pozostalým úprimnú sústrasť

Ministri sa pred rokovaním vlády zhodli, že vyhlásenie štátneho smútku za obete stredajšej tragickej havárie autobusu podporia. Zároveň vyjadrujú všetkým pozostalým úprimnú sústrasť.

„Bol som tam, videl som to a nechcem to už vidieť,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a dodal, že to, či bolo nákladné auto preťažené, je len domnienka. „Ale nedá sa to vylúčiť ani potvrdiť,“ uviedol. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) považuje stredajšiu tragédiu za jednu z najväčších, aká sa stala na slovenských cestách.

Árpád Érsek Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) povedala, že podporí návrh na štátny smútok, pretože je to tragédia, ktorá zasiahla celé Slovensko. Pripomenula aj stredajšie nešťastie v Revúcej. „Poprosím pána premiéra, aby vzdal úctu aj týmto trom ženám,“ povedala Matečná. Tri ženy zachraňovali zvieratá z útulku, pričom ich nešťastne stiahol silný prúd rieky Muráň. V rieke podľa polície našli zatiaľ jedno telo, po ďalších pátrajú.

Gabriela Matečná Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ministerka školstva Martina Lubyová (SNS) vyjadrila opäť sústrasť pozostalým, pedagógom a žiakom. Potvrdila, že v stredu po tragédii navštívili krízové centrum v Jelenci a nemocnice, v ktorých boli hospitalizované deti. Hovorí, že sa stretli s rodičmi a s riaditeľmi škôl, ktoré tragédia zasiahla, sú v úzkom kontakte.