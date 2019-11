Lehota na moratórium na prieskumy je neprimeraná, myslí si štátna tajomníčka Pfundtner

BRATISLAVA – Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner si myslí, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vetuje zákon týkajúci sa predĺženia moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní. Podľa nej je táto lehota absolútne neprimeraná. Uviedla to v stredu pred rokovaním vlády.

"Zasahuje už aj do prebiehajúcej predvolebnej kampane," poznamenala štátna tajomníčka. Podľa nej to zároveň znamená aj menej informácii pre voliča. Pfundtner tvrdí, že koaličná dohoda už neplatí. "Koaliční poslanci hlasujú s opozičnými poslancami z toho nedemokratického spektra. Mňa osobne tento výsledok nepotešil, 50 dní vnímam ako veľmi dlhú dobu. Či to pôjde na ústavný súd teraz v tomto čase, je predčasné tvrdiť," poznamenala. Ako doplnila, podľa nej sa už formuje budúca koalícia v zložení Smeru-SD a ĽSNS.

Poslanci Národnej rady SR v závere októbrovej schôdze parlamentu odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Odsúhlasili tak predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb. Zákon prešiel hlasmi Smeru-SD, SNS, ĽSNS a niekoľkých ďalších poslancov. Opozícia a väčšina klubu Mosta-Híd bola proti.

Výhrady voči 50-dňovej lehote mali aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Predĺženie moratória bolo podľa Lajčáka krátkozrakým politickým riešením, ktoré znižuje prestíž SR. Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že by chcel, aby Slovensko bolo "na prvých priečkach v iných rebríčkoch, a nie spolu s Kamerunom a Tuniskom v prípade krajín s najdlhšie trvajúcimi moratóriami na predvolebné prieskumy".