Amnesty International vyzýva poslancov, aby odmietli zákon obmedzujúci prístup k interrupciám

Podľa mimovládnej organizácie je neakceptovateľné, že slovenský parlament postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorý ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, ukladá povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam embrya alebo plodu a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu.

AI pripomína poslancom, že ak by bol zákon prijatý, vystavil by ženy a dievčatá ponižujúcemu zaobchádzaniu. Európsky súd pre ľudské práva považuje "liečbu alebo vyšetrenie za 'ponižujúce', keď u pacientov alebo pacientiek vzbudzuje strach, úzkosť alebo pocit podradnosti, ktoré ich môžu ponižovať a zneuctiť." Zabezpečiť informovanosť žien o vývoji ich tehotenstva pred vykonaním interrupcie, ako aj zakázať ponúkanie interrupcie prostredníctvom reklám by mohla nová legislatíva, ktorú posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania.

Podľa novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti by sa mal obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia povinne zakotviť medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva. Ženám by tak malo byť umožnené vidieť obraz embrya alebo plodu, ako aj počuť tlkot jeho srdca. "Sonografické vyšetrenie, ako aj odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia bude pre ženu bezplatné," uvádza sa v návrhu novely.