Ivan Štefanec sa nestal podpredsedom Európskej ľudovej strany: Reakcia slovenského europoslanca

Podpredsedovia doplnia širšie predsedníctvo strany, ktorej novým predsedom sa v stredu stal Donald Tusk. Jedným z 12 kandidátov na podpredsedu EPP bol aj šéf slovenskej delegácie EPP v Európskom parlamente (EP), europoslanec Ivan Štefanec, ktorého pre túto funkciu navrhlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Delegáti snemu jeho kandidatúru nakoniec nepodporili, keď dostal iba 262 hlasov spomedzi členov delegátov snemu. Do predsedníctva EPP sa neprebojoval ani cyperský kandidát Averof Neofytu. Dvakrát sa o podpredsednícke kreslo EPP v mene KDH pokúšal aj prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ.

Novými podpredsedami najväčšej európskej politickej rodiny budú: David McAllister (Nemecko), Helen McEnteeová (Írsko), Siegfried Murešan (Rumunsko), Petteri Orpo (Fínsko), Franck Proust (Francúzsko), Paulo Rangel (Portugalsko), Antonio Tajani (Taliansko), Esther De Langeová (Holandsko), Marija Gabrielová (Bulharsko) a Johannes Hahn (Rakúsko).

Generálnym tajomníkom zostáva Antonio López-Istúriz zo Španielska a pokladníkom EPP sa stal Christian Schmidt z Nemecka. Spomedzi nových podpredsedov traja - Gabrielová, Hahn a Tajani - majú skúsenosť eurokomisára, pričom Tajani bol aj predsedom Európskeho parlamentu.

Ideme ďalej, reaguje na neúspech Štefanec

"Ideme ďalej," povedal Štefanec vo štvrtok krátko po oznámení výsledkov štvrtkových volieb. Dostal 262 hlasov delegátov, tie však nestačili na získanie pozície vo vedení európskych ľudovcov. Najbližšiu šancu — ak by sa ju rozhodol využiť — bude mať zrejme až na najbližšom volebnom sneme EPP, čo za štandardných okolností znamená tri roky. V takom prípade by sa chcel kampani venovať viac ako necelý mesiac a oslovil by partnerské strany z viacerých európskych krajín.

Najväčšiu podporu dostal Štefanec od delegátov z krajín strednej Európy, avšak viaceré strany z tohto regiónu na snem z rôznych dôvodov neprišli a nehlasovali (zo Slovenska absentovali zástupcovia strany Most-Híd). Podľa jeho slov však KDH, za ktoré kandidoval, dokázalo, že má aj silný európsky potenciál a je stále v hre pri ovplyvňovaní európskej politiky.

Ivan Štefanec Zdroj: Jan Zemiar

Pre EPP bude Štefanec naďalej činný ako europoslanec, šéf slovenskej delegácie ľudovcov v Európskom parlamente a predseda platformy SME Europe, najväčšej politickej organizácie v Európe, ktorá sa zaoberá právami malých a stredných podnikov (MSP) a vytvára a rozvíja spoločnú európsku politiku priateľskú k MSP.

"Z tejto pozície sa budem sústreďovať na zlepšovanie podmienok pre malých a stredných podnikateľov. Chcem prispievať aj k zlepšovaniu podmienok pre seniorov a sú pred nami aj nové výzvy v oblastiach klimatických zmien a v ich transformácií do reálnej politiky tak, aby sme ich využili v náš prospech. Nie aby sa to prejavilo na úbytku pracovných síl, ale aby tieto väzby prispievali k inováciám a novým technológiám a novým zamestnaniam," povedal.

Štefanec konštatoval, že nové zloženie vedenia EPP nie je vyvážené z hľadiska regiónov, no ocenil, že európskym ľudovcom bude šéfovať Poliak Donald Tusk. "Je dobre, že na čele EPP je človek, ktorý nám rozumie a bude silným zástupcom pre strednú Európu," uviedol Štefanec. Dodal, že s Tuskom sa bližšie nepozná, ale vyjadril nádej, že si k sebe nájdu cestu nielen formou spolupráce medzi Tuskom a europarlamentom, ale aj priamych vzťahov so zástupcami stredoeurópskych krajín.