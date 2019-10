Ôsmy rokovací deň v parlamente: Dominovala mu hlavne stratifikácia nemocníc

"Minca, ktorú chceme schváliť, má dve strany - politickú a odbornú. Veľmi som za tú odbornú," povedal. Ako dodal, má výhrady k tomu, že ministerstvo zdravotníctva a jeho pracovníci nedebatovali so zástupcami krajských orgánov či samospráv. Za stratifikáciu je tak paradoxne aj poslanec strany Smer-SD, ktorá zatiaľ ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej podporu Zdravej zmeny nevyjadrila.

V nadväznosti na to v parlamentnej rozprave vystúpil nezaradený poslanec Martin Poliačik. "Dostal sa sem dobrý zákon a my si s ním zrazu nevieme počať, lebo na to nie sme zvyknutí. Majme odvahu prijímať dobré zákony, nemôžeme predsa cúvať, pretože sme boli zvyknutí na populistické kroky a zrazu prišla ministerka zdravotníctva s niečím, čo stojí za podporu," povedal Poliačik. "Jedno mi vadí, že táto reforma sa ide uskutočňovať v takomto prostredí," uviedla poslankyňa za stranu Smer-SD Darina Gabániová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ako povedala, peniaze, ktoré plynú do zdravotníctva, plynú zo zdravotného poistenia a dve akciové spoločnosti sú poverené tým, aby to uskutočňovali. "Sú to peniaze vybrané zo zákona a majú byť určené len na realizáciu zdravotnej politiky. To, že tu funguje súkromný subjekt, ktorý si nezrealizované prostriedky môže odviesť ako zisk, je nonsens. Najprv malo byť zlikvidované toto," dodala Gabániová. Toto "A" nemôže ísť podľa nej bez toho "B".

Ministerka zdravotníctva na konci rozpravy uzavrela tému s tým, že v parlamente nikdy nebol zákon, ktorý by bol 100-percentný. "Každý zákon sa dá novelizovať. Chcete od tohto zákona, že to bude na 100 percent, to vám neviem povedať, ale prinášam to, čo viem najlepšie priniesť. Ak nikto nemá nič lepšie, nemá morálne právo kritizovať. Uráža ma, ak niekto, kto nečíta zákon, povie, že je tam veľmi veľa otázok. Tak mi ich povedzte a ja ti ich zodpoviem," dodala šéfka rezortu.

Poslancov Národnej rady SR v piatok zamestnali legislatívne návrhy od ministerstva zdravotníctva. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, známa aj ako stratifikácia nemocníc či Zdravá zmena, má za cieľ zabezpečiť pre pacienta kvalitnú a dostupnú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Zmyslom Zdravej zmeny je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú zdravotníci potrebné zručnosti a skúsenosti.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ministerka zdravotníctva chce taktiež zabezpečiť posilnenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti, agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a hospici. Rezort chce definovať následnú ústavnú zdravotnú starostlivosť najmä v nemocniciach, umožniť sociálnemu pracovníkovi začať proces posudzovania pre sociálne účely a zadefinovať osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby.

Novelou zákona o pohrebníctve plánuje ministerka vytvoriť prostredníctvom ochranných pásiem pietne miesta na pohrebiskách. "Aplikácia ochranného pásma v šírke 50 metrov na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala ako problematická, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach,“ zdôvodňuje predkladateľka.

Predsedajúci schôdze Martin Klus krátko po 13:30 ukončil piatkové rokovanie parlamentu. Poslanci budú v rokovaní pokračovať v pondelok od 9:00, najbližšie hlasovanie je naplánované na pondelok na 11:00.