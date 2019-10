Kalavská tesne pre hlasovaním stiahla zákon o reforme nemocníc: Bola o to požiadaná, tvrdí rezort

BRATISLAVA - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) bola v pondelok požiadaná o to, aby stiahla niektoré zákony, medzi nimi aj zákon o reforme nemocníc, tzv. stratifikácii, a to niekoľko minút pred hlasovaním. Dôvodom bolo, že pre ne nie je zabezpečená dostatočná politická podpora. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

"Ministerka zdravotníctva SR bojovala za stratifikáciu a hľadala podporu pre túto reformu naprieč celým či už odborným, alebo politickým spektrom. Do dnešného dňa sa snažila hľadať podporu pre zákon," komentovala. Dodala, že Kalavská svoj krok bude bližšie komentovať v utorok (29. 10.).

Danko si overil, či Kalavská súhlasí s presunom hlasovania o reforme nemocníc

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) si pred pondelkovým rokovaním parlamentu overil, či ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) súhlasí s presunutím hlasovania o reforme nemocníc. Pripustil, že by sa o návrhu mohlo rozhodnúť ešte v tomto volebnom období.

"Ja som mal pred schôdzou telefonát s pani ministerkou, keďže mi bolo tlmočené, že predseda vlády aj ona sú s tým stotožnení, overil som si to. Pani ministerka súhlasila s presunutím hlasovania," povedal Danko. "Je to ťažký zákon, ešte nevieme, ako bude schválený," vysvetlil.

Poslanci SNS sa podľa jeho slov o stratifikácii zodpovedne rozprávali. "Určite je tá diskusia doplnená aj stanoviskami nášho štátneho tajomníka, ktorý má nejaké informácie, postrehy z regiónov," priblížil Danko.

Na otázku, či sa ešte dá reforma schváliť v tomto volebnom období, Danko odpovedal, že áno. Pripustil, že by snemovňa mohla zasadnúť ešte v januári, keď by sa mohli prípadne ostávajúce návrhy prerokovať. Vysvetlil, že je sám zvedavý, ako sa poslanci zachovajú v súvislosti s dohodou, že na poslednej schôdzi by už nemali byť poslanecké návrhy. "Nikomu nemôžete brániť. Nič sa nestane, bude januárová schôdza," skonštatoval.

Poslanci mali v pondelok hlasovať o tom, či podporia reformu nemocníc zahrnutú v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a posunú ju do druhého čítania. Hlasovanie však presunuli na nasledujúcu schôdzu. V pléne o tom informoval šéf parlamentu Danko s tým, že o to požiadala ministerka zdravotníctva.

Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Novela sa nachádza v prvom čítaní.

Sulík: Stratifikácia je rozumná vec, odkladom hrozí strata jej podpory

Stratifikácia je rozumná vec, bola na nej zhoda v radoch odborníkov, poslanci sa dohodli na prípadnom odstránení prípadných nedostatkov. Preloženie hlasovania je zlyhaním premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). V pondelok to vyhlásili predseda SaS Richard Sulík a poslankyňa za stranu Jana Cigániková.

"Stratifikácia je rozumná vec. Dnes sa operuje všade všetko," poznamenal Sulík s tým, že reforma nemocníc by mala problematiku vyriešiť a zabezpečiť lepšiu starostlivosť. Skonštatoval, že preloženie hlasovania je tiež zlyhaním premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Sulík dodal, že posunutím hlasovania sa znížila šanca, že sa reformu podarí presadiť.

Cigániková pripomenula, že stratifikácia mala znížiť opakovanosť operácií a vyriešiť viaceré problémy. Poukázala na to, že odborníci súhlasia s tým, že reforma nemocničnej siete je potrebná. Dodala, že sa na tom zhodli opoziční aj niektorí koaliční poslanci, pričom boli ochotní v druhom čítaní pracovať na odstránení potrebných nedostatkov. "Po tom všetkom, čo ministerka absolvovala, stopol stratifikáciu šéf ministerky Kalavskej Peter Pellegrini," tvrdí Cigániková.