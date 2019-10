Je potrebné zvyšovať informovanosť občanov o očkovaní, tvrdí Marek Krajčí

„Momentálne je tu veľký problém, vo svete rastie nedôvera spoločnosti voči neodôvodneným obavám z nežiaducich účinkov očkovania. Správny spôsob, ako tieto problémy riešiť, je zvyšovať informovanosť občanov pri očkovaní o jeho dôležitých benefitoch pre spoločnosť, ale aj o nežiaducich účinkoch, ktoré očkovanie má," povedal tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO.

Zákon o liekoch podľa neho už niekoľko rokov vyžaduje, aby ošetrujúci lekár poskytol písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku ešte pred podaním imunobiologického lieku a urobil to bez vyzvania. Prax je však podľa Krajčího taká, že danú povinnosť dodržiava len nepatrný počet očkujúcich lekárov. Podal preto pozmeňujúci návrh, aby bol pacient povinný podpísať oboznámenie, resp. prevzatie písomnej informácie o lieku. "Povinnosť podpísania oboznámenia, resp. prevzatia písomnej informácie o lieku výrazne posilní informovanosť pacienta, čím sa zároveň zníži rastúca nedôvera v spoločnosti voči neodôvodneným obavám z nežiaducich účinkov očkovania," uviedol Krajčí v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská uviedla, že rezort obhajuje verejný záujem a ten nemôže byť viazaný na súhlas jednotlivca. "Nedosiahli by sme verejné zlepšenie stavu, ktorý týmto verejným záujmom chceme navodiť. Tu ide o preventívny zásah, podanie vakcíny človeku, ktorý je zdravý za účelom toho, aby zdravý zostal do konca svojho života, keďže na to má Slovensko, Európa a svet účinné preventívne prostriedky," uviedla šéfka rezortu.

Do predškolského zariadenia by sa podľa novely malo od začiatku budúceho roka prijať len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne, alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia, ktorý parlament v septembri posunul do druhého čítania. Kolektívne zariadenie podľa rezortu zdravotníctva vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. "Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu," zdôvodňuje rezort zdravotníctva. Nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu sa však už po novom nebude posudzovať ako priestupok.

Zákazníkom reštaurácií má novela zákona umožniť vstup do reštaurácie so spoločenským zvieraťom, napríklad psom a mačkou, ak to povolí prevádzkovateľ tohto zariadenia. "Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania zároveň zabezpečí označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy, aby sa spotrebitelia mohli rozhodnúť, či navštívia takúto prevádzku," uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy však podľa rezortu nesmie znížiť, resp. ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov.

Rezort zdravotníctva navrhuje zrušiť povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva k žiadosti o uvedení priestorov do prevádzky doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Zrušiť sa má aj povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti. "Povinnosť zamestnávateľov každoročne oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 sa nahrádza povinnosťou oznamovať vybrané údaje raz za päť rokov," uvádza ministerstvo.

Novelou zákona sa prevádzkovateľom solárií zakazuje ponúkať svoje služby osobám mladším ako 18 rokov. Stanovujú sa tiež podmienky pre výkon činnosti plavčíka, ktorými sú vek minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.