Profesionálni vojaci sú zabezpečení, tvrdí Gajdoš: Chce, aby boli ozbrojené sily moderné

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR robí všetko preto, aby Ozbrojené sily SR boli moderné, vyzbrojené a splnili tú najdôležitejšiu úlohu, ktorou je obrana Slovenskej republiky a zabezpečenie bezpečnosti jej občanov. Vyhlásil to v piatok minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) pri návšteve výstrojného skladu v Nemšovej.

"Profesionálni vojaci sú zabezpečení. Možno to bolo vidieť aj v rámci slávnostnej vojenskej prehliadky pri oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania, vojaci boli vystrojení, verejnosť tak mohla vidieť modernizáciu Ozbrojených síl SR," uviedol ďalej Gajdoš.

Šéf rezortu obrany pripustil, že v čase, keď slúžil ako profesionálny vojak, vedel o problémoch s vystrojovaním vojakov, keď však nastúpil ako minister obrany, dal si podľa svojich slov ako hlavnú úlohu tento problém odstrániť.

"Z hľadiska výstroja a výzbroje sa nám podarilo hlavne pre výstroj zvýšiť rozpočtový limit oproti minulému obdobiu o 100 percent. Počas tri a pol roka sa nám podarilo zabezpečiť 115.000 poľných uniforiem, 103.000 kusov termobielizne, 130.000 kusov tielok, rovnako 55.000 polokošieľ, a čo je dôležité, 550.000 párov ponožiek, čo pri prepočte na 13.000 vojakov v armáde napĺňa požiadavky na zabezpečenie vojakov," spresnil generálny tajomník služobného úradu MO SR Ján Hoľko.

Netvrdí, že sa podarilo všetko zabezpečiť

Ten podľa svojich slov netvrdí, že sa rezortu podarilo všetko zabezpečiť. "Za tri a pol roka sa nám podarilo zabezpečiť zhruba 8500 služobných rovnošiat, čo nie je veľké množstvo. Od roku 2013 bola služobná rovnošata zrušená ako základný výstroj vojakov a po našom príchode sme zmenili výstrojnú normu a je to základný výstroj vojaka," priblížil s tým, že rezort zabezpečuje verejné obstaranie na rámcovú zmluvu, v rámci ktorého predpokladá, že rovnošatu doplní.

Hoľko pripomenul i zmenu legislatívy, ktorá zadefinovala, čo je čo je výstrojná súčiastka, ktorú vojak dostáva do užívania a trvalého vlastníctva, a ktorú si zapožičiava, čím sa vytvárajú podmienky, aby sa rovnošaty a výstroj nezneužívali. Podľa veliteľky Zásobovacej základne I. Nemšová Tatiany Nagyovej ide v súvislosti so zabezpečením výstrojných súčiastok v porovnaní s minulosťou o zásadný rozdiel. "Deficit, ktorý sme v súvislosti s výstrojnými súčiastkami mali, sa nedá vyrovnať naraz, avšak dnes vieme profesionálnym vojakom zabezpečiť to, čo potrebujú," dodala.