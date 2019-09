Poslankyňa opozície odhalila, že Jankovská sa potichu vzdala mandátu: Pomôcť jej mal Danko

„V roku 2016 bola ako kandidátka Smeru zvolená do Národnej rady SR. Krátko na to bola vymenovaná za tajomníčku a odišla do vlády. Jej mandát však nezanikol, len ho za ten čas, čo bola na ministerstve spravodlivosti, vykonával náhradník. Po odchode z vládnej funkcie sa preto mala vrátiť naspäť do parlamentu. Keď som si o tom začala zisťovať viac, prišla som na to, že Jankovská sa do parlamentu vrátiť nemohla, pretože sa 27. júna poslaneckého mandátu vzdala. Potichúčky, bez pozornosti médií, týždne predtým, ako jej polícia zhabala mobil pre podozrenia z komunikácie s mafiánom Marianom Kočnerom," píše Zemanová na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Anna Zemanová

Postup je iný

Postup v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu je taký, že informáciu o vzdaní sa mandátu prerokuje Mandátový a imunitný výbor NR SR. Informáciu potom parlament zoberie na vedomie. „Toto sa nestalo a Jankovskej mandát bez akejkoľvek pozornosti zanikol. Porušili sa tak pravidlá a som zvedavá, ako to Andrej Danko ako šéf parlamentu vysvetlí," dodala Zemanová.

Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky odvolala vláda SR na návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) 4. septembra. Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta zaistili mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom K. pomocou aplikácie Threema. Okrem nej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Už bývalá štátna tajomníčka informovala o svojom odchode ešte v utorok 3. septembra. Zatiaľ nie je známe, kto ju nahradí. Zároveň avizovala, že sa vracia k výkonu povolania sudkyne.

V súvislosti s touto situáciou sme už oslovili aj kanceláriu NR SR.