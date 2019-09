Modernizácia armády je najväčšou v histórii Slovenska, tvrdí minister obrany Gajdoš

BRATISLAVA – Modernizácia armády je najväčšou v histórii Slovenskej republiky. Na tlačovej konferencii to povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorý spolu s generálnym tajomníkom Služobného úradu ministerstva obrany Jánom Hoľkom informovali o armádnych nákupoch a opätovne deklarovali svoj úmysel zvyšovať platy vojakom.

„Trváme na tom, že ak má byť modernizácia ozbrojených síl zmysluplná, musí byť realizovaná systémovo," uviedol minister. Zopakoval, že stále postupujú v rámci Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030. Z konkrétnych projektov vyzdvihol nákup dopravných lietadiel Spartan. Tie podľa neho „obnovili spôsobilosť dopravného letectva“. Spomenul taktiež nákup deviatich kusov vrtuľníkov Black Hawk, vyrokovanie nákupu stíhačiek F16 a nákup vozidiel Polaris a Tatra.

Témou tlačovej konferencie boli aj platy vojakov. Tie navrhol rezort obrany zvýšiť, vzhľadom na to, že od roku 2006 nerástli okrem valorizácie. Minister zopakoval, že rovnakú možnosť majú aj iné rezorty. "Verím, že pre vyššie platy našich vojakov získame podporu v Národnej rade SR naprieč politickým spektrom a nikto z tejto témy nebude vytĺkať politický kapitál,“ dodal.



„Podplukovník, ktorý je lekár alebo podplukovník, ktorý robí na štábe alebo podplukovník, ktorý velí brigáde má ten istý plat, bez akejkoľvek možnosti zmeny jeho osobného ohodnotenia alebo naviazania na funkčný výkon jeho práce," doplnil Hoľko. Dodal, že zmena má dosiahnuť tú istú úroveň, akú majú iné ozbrojené zložky, kde je súčasťou platu tarifná trieda, osobné ohodnotenia, príplatok za riadenie a iné.

Martin Fedor ako exminister vedel, že armádu treba modernizovať

Poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) ako exminister obrany vedel, že armáda sa potrebuje modernizovať, meniť techniku a zabezpečovať vojakov. Uviedol to na tlačovej konferencii minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v reakcii na žiadosť poslanca, smerovanú na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Toho žiadal, aby sa o veľkých projektoch rezortu obrany do volieb nerozhodovalo.

„Potrebovali by sme od pána poslanca podporu z hľadiska riešenia ďalších problémov, ktoré sú v ozbrojených silách,“ povedal minister. Zároveň dodal, že tieto problémy sa riešia systematicky v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030.

V reakcii na poslanca pokračoval aj tajomník služobného úradu rezortu obrany Ján Hoľko. Ten uviedol, že od roku 2006 do roku 2016 bola na modernizáciu armády použitá 1 miliarda eur. V súvislosti s tým vyzval bývalých ministrov obrany, aby mu ukázali, ktorý projekt za tú sumu realizovali. Na margo možného pozastavenia armádnych projektov uviedol, že keď sa raz spustí výroba, vývoj a výskum, tak sa to nedá vrátiť späť, „lebo to zaplatíte trikrát“.

Poslanec Fedor označuje modernizáciu slovenských ozbrojených síl za nevyhnutnosť. Zároveň však schvaľovanie "rozporuplných a finančne náročných" projektov pár mesiacov pred voľbami nepovažuje za zodpovedné ani odôvodnené. Projekty v hodnote asi 1,5 miliardy eur sú podľa Fedora obrovským záväzkom pre budúce vlády, ďalšie štátne rozpočty a občanov. Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) nevidí dôvod komentovať Fedorovu výzvu. Avizoval, že o všetkom bude rozhodovať vláda ako kolektívny orgán.