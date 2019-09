Kollár nebol na schôdzi, lebo je v USA: Hovorí, že tam robí charitu

BRATISLAVA - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár neprišiel v piatok do parlamentu, kde mali poslanci odvolávať premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), lebo je v Spojených štátoch amerických. Robí tam charitu. Uviedol to pre TASR v reakcii na kritiku predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).

"To, že bude mimoriadna schôdza, sa rozhodlo len minulý týždeň. Ja som mal dva mesiace plánovanú cestu do Spojených štátov, zakúpené letenky. Nedovolenkujem tu, som tu na natáčaní Modrého z neba. Chceme pomôcť jednej postihnutej dievčine splniť si svoj sen a pomôcť jej navrátiť ju do života špeciálnymi operáciami. Robím charitu," povedal Kollár s tým, že cestu už nevedel zmeniť.

Všetci ostatní poslanci Sme rodina v piatok v parlamente podľa Kollára boli. Šéf Sme rodina zároveň dodáva, že sa z rokovania riadne ospravedlnil, Dankovu kritiku odmieta. Na riadnu schôdzu parlamentu v utorok (10. 9.) príde.

Neuznášaniaschopnosť pléna spôsobila, že parlament neotvoril schôdzu a v piatok nerokoval o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery. Schôdzu presunuli na pondelok (9. 9.). V piatok v parlamente chýbali viacerí poslanci, vrátane Kollára, na ktorého upozornil Danko. Ten zároveň vyzval opozičných poslancov, ktorí iniciovali odvolávanie premiéra, aby v pondelok prišli do práce.